FOTO: Poner límites a los chicos: un desafío educativo en tiempos de empoderamiento

La educación en límites se convierte en un tema cada vez más complejo para los padres. Existe un empoderamiento de los chicos en paralelo a un debilitamiento de la autoridad de los adultos.

Los padres enfrentan desafíos al intentar establecer límites claros. Muchos niños, desde temprana edad, ejercen su voluntad al decidir cuándo comer, dormir o usar dispositivos electrónicos, lo que genera conflictos familiares.

Los límites deben ser educativos y amorosos. El establecimiento de normas no debe surgir de la rabia o el cansancio de los padres, sino de un deseo genuino de cuidar y guiar a los hijos.

Los límites son necesarios para enseñar a los niños a convivir en sociedad. Sin ellos, los niños pueden adoptar conductas inapropiadas que afectan su desarrollo y su relación con los demás.

La falta de límites en el hogar también repercute en el rendimiento escolar. Los niños que no conocen las normas básicas de convivencia suelen presentar dificultades en el ámbito educativo, lo que se traduce en un desafío para los docentes.

Muchos padres, cansados de las constantes luchas diarias, optan por ceder ante los caprichos de sus hijos, lo que contribuye a una falta de educación en límites.

La educación es una responsabilidad compartida entre la familia y la escuela. Si los padres no enseñan a sus hijos sobre los límites, la escuela se enfrenta a un panorama complicado al recibir a niños no educados en este aspecto.

El tiempo que se dedica a actividades recreativas podría ser mejor invertido en la formación y el acompañamiento de los niños.

El diálogo sobre la educación en límites debe continuar. Hay que profundizar en la diferencia entre castigo y penitencia, y cómo estas prácticas influyen en la formación de los niños. La violencia no debe ser parte de la educación, y es fundamental buscar alternativas más constructivas.

Por Liliana González