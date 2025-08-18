Hoy cierra el plazo para la presentación de los programas de "Sueños de Radio"

Ese número convierte al certamen de radios escolares en el más convocante de América.

Hoy es la fecha límite para que los colegios envíen sus programas de radio y a partir de allí entran a trabajar el equipo de 70 evaluadores y el jurado de expertos.

El equipo de evaluadores es integrado por adherentes de todas las señales de Cadena 3 Argentina, periodistas, locutores, docentes e historiadores.

Y también por representantes de RIL, CREA, Cippec, Argentinos por la Educación, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Grido y Grupo Sancor Seguros, y de los ministerios de Educación de Córdoba, Jujuy y Santa Fe.

Y el jurado de especialistas es presidido por Carlos Molina, miembro del directorio de Cadena 3. Con más de 35 años en la empresa, también es consejero de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y miembro de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (Arpa).

También lo integra Soledad Pastorutti, cantante, compositora, actriz, conductora y productora, además de figura del folklore argentino. Ha vendido más de 7 millones de discos. Ganó el Grammy Latino, dos discos de Diamante, cuatro premios Gardel, tres Martín Fierro y discos de Oro y Platino.

Asimismo, Lalo Mir, ícono indiscutible de la radio argentina con más de 50 años de trayectoria profesional, también forma parte del jurado de especialista.

Mir dijo estar “orgulloso y contentísimo” de formar parte del jurado. Y consideró que el certamen es otra demostración de que “la radio sigue viva”.

El comité de especialistas se completa con Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, magister en formulación, evaluación y administración de proyectos de inversión;

Gustavo Badosa, empresario rosarino que preside la Fundación Grupo Sancor Seguros; Celeste Santiago, del directorio de Grido Helados, empresa que produce 90 millones de kilos de helado por temporada y cuenta con 1.900 locales en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, y Guillermo Vitteli, titular de la Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba y dirigente de la Sociedad Rural.

El grupo de evaluadores elegirá los dos mejores programas de cada categoría (campo, ambiente, tecnología y turismo) y el jurado definirá los cuatro colegios ganadores.

El jueves 18 de septiembre se hará el anuncio y entre octubre y noviembre se entregarán los equipos de radios digitales a los establecimientos educativos.