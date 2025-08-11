En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Dispositivos

La pantalla captura la mirada y silencia la palabra

POR LILIANA GONZÁLEZ.

11/08/2025 | 11:46Redacción Cadena 3

FOTO: La pantalla captura la mirada y silencia la palabra.

  1.

    Audio. La influencia de las pantallas en la atención de los niños y su desarrollo emocional

    Dispositivos

    Episodios

La influencia de las pantallas en la atención de los niños genera una gran preocupación entre especialistas. Tanto es así que la pantalla captura la mirada y silencia la palabra.

Cada vez más bebés crecen rodeados de dispositivos que emiten imágenes de manera constante. 

El ejemplo es claro: los niños miran a Peppa Pig, se divierten, pero el personaje no los mira ni les habla. No existe una verdadera interacción. Lo que parece un momento de juego en realidad sustituye el diálogo y la construcción activa de la imaginación.

Dentro de una pantalla, el niño está atrapado en un mundo rectangular, mientras que si lee un cuento, despliega un universo lleno de imaginación, donde puede haber planetas, castillos, dinosaurios y fantasías.

La diferencia es profunda: la narración cara a cara estimula la creatividad, el pensamiento crítico y el vínculo afectivo. Allí donde la pantalla entrega contenido prediseñado, la palabra humana abre caminos infinitos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho