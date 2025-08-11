FOTO: La pantalla captura la mirada y silencia la palabra.

La influencia de las pantallas en la atención de los niños genera una gran preocupación entre especialistas. Tanto es así que la pantalla captura la mirada y silencia la palabra.

Cada vez más bebés crecen rodeados de dispositivos que emiten imágenes de manera constante.

El ejemplo es claro: los niños miran a Peppa Pig, se divierten, pero el personaje no los mira ni les habla. No existe una verdadera interacción. Lo que parece un momento de juego en realidad sustituye el diálogo y la construcción activa de la imaginación.

Dentro de una pantalla, el niño está atrapado en un mundo rectangular, mientras que si lee un cuento, despliega un universo lleno de imaginación, donde puede haber planetas, castillos, dinosaurios y fantasías.

La diferencia es profunda: la narración cara a cara estimula la creatividad, el pensamiento crítico y el vínculo afectivo. Allí donde la pantalla entrega contenido prediseñado, la palabra humana abre caminos infinitos.