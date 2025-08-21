En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Informados Santa Fe

Emiliano Guardia

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Atl. Mineiro

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Día del Niño 2025

Yami Safdie se presentará en la Fiesta del Día del Niño: “Estoy muy ansiosa”

La artista participará de la celebración del próximo domingo en el Mario Alberto Kempes. 

21/08/2025 | 16:44Redacción Cadena 3

FOTO: Yami Safdie dirá presente en el Kempes.

  1. Audio. Yami Safdie se presentará en la Fiesta del Día del Niño: “Estoy muy ansiosa”

    Día del Niño 2025

    Episodios

Yami Safdie, la prometedora cantante argentina, se prepara para su presentación en la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el estadio Kempes.

"Es un honor para mí. De verdad, gracias por invitarme. Estoy muy ansiosa. Estamos preparando un show muy lindo. Sé que es un evento que tiene una vibra hermosa y que además es por una linda causa", señaló la cantante en diálogo con la radio.

La artista recordó cuando participó de un festival en Nueva York y señaló: "Cantar en Central Park fue muy especial, representar a Argentina como la única artista en ese festival fue emocionante”, comentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La artista, que desde pequeña siente una conexión con la música, reveló que comenzó a componer en su adolescencia, utilizando la escritura como una forma de desahogarse.

La artista también compartió su experiencia como co-coach en La Voz, donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a La Sole. “Estar ahí es como meterse en la tele, es muy divertido”, dijo sobre su participación en el programa.

Respecto a lo que se viene, Yami Safdie anunció que su nuevo disco saldrá antes de fin de año y que su show en el Gran Rex está programado para el 9 de octubre. “Estoy trabajando un montón y tengo muchas ganas de que escuchen mi música”, concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El próximo domingo 24 de agosto, el Estadio Mario Alberto Kempes se convertirá en el epicentro de la diversión para celebrar el Día del Niño con una fiesta sin precedentes, organizada por la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Con entrada libre y gratuita, Cadena 3 Argentina, La Popu, Cadena Heat y Cosquín Rock Radio invitan a las familias a sumarse a "la fiesta más grande del país".

Lectura rápida

¿Quién es la artista que se presentará en la Fiesta del Día del Niño? Yami Safdie es la prometedora cantante argentina que se presentará en el evento.

¿Cuándo se llevará a cabo la fiesta? La fiesta se celebrará el próximo 24 de agosto.

¿Dónde tendrá lugar el evento? El evento se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

¿Qué dijo Yami Safdie sobre su participación en el festival de Nueva York? Comentó que cantar en Central Park fue muy especial y emocionante para ella.

¿Cuál es el anuncio que hizo Yami sobre su música? Anunció que su nuevo disco saldrá antes de fin de año y que su show en el Gran Rex está programado para el 9 de octubre.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho