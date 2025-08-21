Yami Safdie se presentará en la Fiesta del Día del Niño: “Estoy muy ansiosa”

Yami Safdie, la prometedora cantante argentina, se prepara para su presentación en la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el estadio Kempes.

"Es un honor para mí. De verdad, gracias por invitarme. Estoy muy ansiosa. Estamos preparando un show muy lindo. Sé que es un evento que tiene una vibra hermosa y que además es por una linda causa", señaló la cantante en diálogo con la radio.

La artista recordó cuando participó de un festival en Nueva York y señaló: "Cantar en Central Park fue muy especial, representar a Argentina como la única artista en ese festival fue emocionante”, comentó.

La artista, que desde pequeña siente una conexión con la música, reveló que comenzó a componer en su adolescencia, utilizando la escritura como una forma de desahogarse.

La artista también compartió su experiencia como co-coach en La Voz, donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a La Sole. “Estar ahí es como meterse en la tele, es muy divertido”, dijo sobre su participación en el programa.

Respecto a lo que se viene, Yami Safdie anunció que su nuevo disco saldrá antes de fin de año y que su show en el Gran Rex está programado para el 9 de octubre. “Estoy trabajando un montón y tengo muchas ganas de que escuchen mi música”, concluyó.

El próximo domingo 24 de agosto, el Estadio Mario Alberto Kempes se convertirá en el epicentro de la diversión para celebrar el Día del Niño con una fiesta sin precedentes, organizada por la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Con entrada libre y gratuita, Cadena 3 Argentina, La Popu, Cadena Heat y Cosquín Rock Radio invitan a las familias a sumarse a "la fiesta más grande del país".