Valentino Merlo anticipa un show inolvidable en el Kempes: "Estoy súper ansioso"

Córdoba se prepara para recibir a Valentino Merlo, el talentoso cantante de 16 años que será una de las figuras estelares de la Fiesta del Día del Niño este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El prometedor artista en diálogo con Cadena 3 expresó su entusiasmo: “Estoy súper ansioso, con muchos nervios, pero con ganas de disfrutar con el público cordobés, que es uno de los mejores. Tiene mucha energía y siempre es un placer estar aquí”.

Merlo, quien participó este 2025 en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María y abrió la noche del Cuarteto en Villa María, destacó el lugar especial que Córdoba ocupa en su carrera: “Me identifico mucho con la energía de esta provincia, con su gente. Mi representante es de aquí, y cada vez que venimos se arma un grupo hermoso”.

Su conexión con la provincia se fortaleció tras compartir escenario con los chicos de Q' Locura, con quienes forjó una gran amistad después de colaborar en el video de “La Flor” en Rosario y presentarse juntos en el Movistar Arena.

El joven artista también se refirió a su próximo gran hito: su primer show propio en el Movistar Arena el 13 de octubre.

“Es una locura, estoy normalizando la idea poco a poco. Estamos armando un escenario muy bonito, con muchísimos invitados especiales y canciones nuevas. Será un antes y un después en mi carrera”, adelantó, prometiendo sorpresas que emocionarán a sus seguidores.

Valentino, quien se emocionó al recordar su infancia y los regalos que marcaron su vida, como su primera bicicleta y un micrófono con un pequeño parlante, compartió cómo esos obsequios alimentaron su pasión por la música.

“Con ese micrófono y ese parlante salía a cantar a los bares, no por necesidad, sino para que la gente disfrutara mi música. Con lo que juntaba, fui armando mi estudio”, relató.

Sobre su ascenso a la fama, Merlo expresó gratitud y responsabilidad: “Es raro que te tomen como ejemplo, pero intento hacer lo mejor para inspirar a los chicos que sueñan con esto. Mi consejo es disfrutar cada momento y estar con la familia, que es lo más importante”.

Con un show lleno de energía y sorpresas, Valentino Merlo promete hacer vibrar a las familias cordobesas este domingo en el Kempes, consolidando su lugar como una de las grandes promesas de la música argentina.

Entrevista de Viva la Radio.