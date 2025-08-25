En vivo

Día del Niño 2025

Por qué Valentino Merlo siempre usa gorrito y cuántos tiene

El joven artista se presentó en la Fiesta del Día del Niño en el Kempes este domingo. 

25/08/2025 | 14:11Redacción Cadena 3

FOTO: Dia del niño en el Kempes

Valentino Merlo se presentó en la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el Mario Alberto Kempes este domingo. 

El joven artista tiene como una de sus principales características desde que comenzó su carrera, el uso de un gorrito, tanto para sus videos como sus shows en vivo. 

En diálogo con Cadena 3 explicó por qué usa este accesorio: "Lo vi como algo diferente, lo compré en un negocio y me lo puse para tu foto y me di cuenta que la gente disfrutaba el tema y dije hay algo que tiene que ser clave y para mí fue el gorrito".

El uso del gorro de Valentino ya es tan característico de él que cuando alguien utiliza uno parecido le dicen "Parecés Valentino Merlo".

Además, el joven artista aseguró que tiene "un montón" de gorritos y que a veces los regala. 

Para Valentino, el gorrito más importante es el de color negro ya que es el que puede combinar con todos los colores de ropa. 

Lectura rápida

¿Quién se presentó en la Fiesta del Día del Niño?
Valentino Merlo se presentó en la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3.

¿Qué accesorio es característico de Valentino Merlo?
El uso de un gorrito es característico de Valentino Merlo.

¿Por qué usa Valentino el gorrito?
Valentino usa el gorrito porque lo considera algo diferente que a la gente le gusta.

¿Qué tipo de gorritos tiene Valentino?
Valentino tiene "un montón" de gorritos y a veces los regala.

¿Cuál es el gorrito más importante para Valentino?
El gorrito más importante para él es el de color negro, ya que combina con todos los colores de ropa.

