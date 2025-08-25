Por qué Valentino Merlo siempre usa gorrito y cuántos tiene

Valentino Merlo se presentó en la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el Mario Alberto Kempes este domingo.

El joven artista tiene como una de sus principales características desde que comenzó su carrera, el uso de un gorrito, tanto para sus videos como sus shows en vivo.

En diálogo con Cadena 3 explicó por qué usa este accesorio: "Lo vi como algo diferente, lo compré en un negocio y me lo puse para tu foto y me di cuenta que la gente disfrutaba el tema y dije hay algo que tiene que ser clave y para mí fue el gorrito".

El uso del gorro de Valentino ya es tan característico de él que cuando alguien utiliza uno parecido le dicen "Parecés Valentino Merlo".

Además, el joven artista aseguró que tiene "un montón" de gorritos y que a veces los regala.

Para Valentino, el gorrito más importante es el de color negro ya que es el que puede combinar con todos los colores de ropa.

