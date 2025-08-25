Por qué Valentino Merlo siempre usa gorrito y cuántos tiene
El joven artista se presentó en la Fiesta del Día del Niño en el Kempes este domingo.
25/08/2025 | 14:11Redacción Cadena 3
FOTO: Dia del niño en el Kempes
Valentino Merlo se presentó en la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el Mario Alberto Kempes este domingo.
El joven artista tiene como una de sus principales características desde que comenzó su carrera, el uso de un gorrito, tanto para sus videos como sus shows en vivo.
En diálogo con Cadena 3 explicó por qué usa este accesorio: "Lo vi como algo diferente, lo compré en un negocio y me lo puse para tu foto y me di cuenta que la gente disfrutaba el tema y dije hay algo que tiene que ser clave y para mí fue el gorrito".
Festejo en Córdoba. Día del Niño en el Kempes: 38 mil personas disfrutaron de un show imperdible
Con la presencia de grandes artistas como Piñón Fijo, Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Los Tekis, Migrantes y Damián Córdoba los chicos y los grandes disfrutaron de un día especial. Vivilo en el youtube de Cadena 3.
El uso del gorro de Valentino ya es tan característico de él que cuando alguien utiliza uno parecido le dicen "Parecés Valentino Merlo".
Además, el joven artista aseguró que tiene "un montón" de gorritos y que a veces los regala.
Para Valentino, el gorrito más importante es el de color negro ya que es el que puede combinar con todos los colores de ropa.
