Día del Niño en el Kempes: 38 mil personas disfrutaron de un show imperdible
Con la presencia de grandes artistas como Piñón Fijo, Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Los Tekis, Migrantes y Damián Córdoba los chicos y los grandes disfrutaron de un día especial. Vivilo en el youtube de Cadena 3.
24/08/2025 | 22:20Redacción Cadena 3
FOTO: Festejo día de las infancias
FOTO: Dia del niño en el Kempes
FOTO: Dia del niño en el Kempes
FOTO: Dia de las infancias en el Kempes
FOTO: Festejo día de las infancias
FOTO: Comenzó el festejo del día de las infancias: miles de chicos disfrutan de su día
FOTO: Dia de las infancias en el Kempes
FOTO: Dia de las infancias en el Kempes
FOTO: Dia de las infancias en el Kempes
FOTO: Dia de las infancias en el Kempes
FOTO: Dia de las infancias en el Kempes
FOTO: Dia de las infancias en el Kempes
Este domingo 24 de agosto se llevó a cabo el tradicional festejo por el Día del niño en el Estadio Mario Alberto Kempes con entrada libre y gratuita. En horas del mediodía la asistencia es de casi 40.000 personas, entre chicos y grandes que viven una verdadera fiesta.
La fiesta, organizada por La Provincia, la Municipalidad de Córdoba y Cadena3, tuvo lugar desde las 8 de la mañana, momento en que los niños y niñas que asistieron recibieron un juguete. Además, pudieron disfrutar de chocolate caliente.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Los más chicos disfrutaron y bailaron al ritmo de las canciones de Piñón Fijo. También Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Los Tekis, Migrantes y Damián Córdoba le pusieron música y color para que sea un día especial.
El evento fue transmitido en vivo por las cuentas oficiales de Youtube del Gobierno de Córdoba y de Cadena 3 Argentina.
La tradicional fiesta contó con sorteos, espectáculos para toda la familia y entrega de juguetes para los niños y niñas.
Más de 50 colectivos se trasladaron desde los polideportivos y las líneas 71, 72 y 80 fueron gratuitas.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/