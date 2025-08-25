En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Día del Niño 2025

En qué se inspiró Yami Safdie para hacer su hit “En otra vida”

La artista se presentó en la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el estadio Mario Alberto Kempes. 

25/08/2025 | 14:27Redacción Cadena 3

FOTO: Yami Safdie en el Kempes.

Yami Safdie fue una de las protagonistas de los festejos del día del niño de Cadena 3 en el Mario Alberto Kempes.

Uno de los principales hits de la artista es la canción "En otra vida" que cuenta con más de 60 millones de reproducciones en YouTube y además tiene su versión en cuarteto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el éxito de la canción, Yami aseguró a Cadena 3: "Yo me lo pregunto también y quizás suena un poco cliché, pero es la verdad yo creo que lo que tiene es sentimiento de verdad, es una canción que transmite algo que yo en ese momento estaba sintiendo y por eso la gente del otro lado lo puede percibir también y se pueden ver reflejados en la letra".

Safdie reveló que la letra nació de un sueño vívido donde ella continuaba con una relación pasada en una realidad alternativa, lo que la llevó a plasmar la idea de un amor que pudo haber sido.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién fue una de las protagonistas de los festejos del día del niño?
Yami Safdie fue una de las protagonistas de los festejos.

¿Cuál es uno de los principales hits de Yami Safdie?
La canción "En otra vida" es uno de sus principales hits.

¿Cuántas reproducciones tiene "En otra vida" en YouTube?
La canción cuenta con más de 60 millones de reproducciones en YouTube.

¿De dónde nació la letra de "En otra vida"?
La letra nació de un sueño vívido donde ella continuaba con una relación pasada.

¿Qué transmite la canción según Yami Safdie?
La canción transmite sentimiento de verdad y refleja lo que ella estaba sintiendo en ese momento.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho