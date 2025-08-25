En qué se inspiró Yami Safdie para hacer su hit “En otra vida”

Yami Safdie fue una de las protagonistas de los festejos del día del niño de Cadena 3 en el Mario Alberto Kempes.

Uno de los principales hits de la artista es la canción "En otra vida" que cuenta con más de 60 millones de reproducciones en YouTube y además tiene su versión en cuarteto.

Sobre el éxito de la canción, Yami aseguró a Cadena 3: "Yo me lo pregunto también y quizás suena un poco cliché, pero es la verdad yo creo que lo que tiene es sentimiento de verdad, es una canción que transmite algo que yo en ese momento estaba sintiendo y por eso la gente del otro lado lo puede percibir también y se pueden ver reflejados en la letra".

Safdie reveló que la letra nació de un sueño vívido donde ella continuaba con una relación pasada en una realidad alternativa, lo que la llevó a plasmar la idea de un amor que pudo haber sido.

