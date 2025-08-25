En qué se inspiró Yami Safdie para hacer su hit “En otra vida”
La artista se presentó en la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el estadio Mario Alberto Kempes.
25/08/2025 | 14:27Redacción Cadena 3
FOTO: Yami Safdie en el Kempes.
Yami Safdie fue una de las protagonistas de los festejos del día del niño de Cadena 3 en el Mario Alberto Kempes.
Uno de los principales hits de la artista es la canción "En otra vida" que cuenta con más de 60 millones de reproducciones en YouTube y además tiene su versión en cuarteto.
Festejo en Córdoba. Día del Niño en el Kempes: 38 mil personas disfrutaron de un show imperdible
Con la presencia de grandes artistas como Piñón Fijo, Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Los Tekis, Migrantes y Damián Córdoba los chicos y los grandes disfrutaron de un día especial. Vivilo en el youtube de Cadena 3.
Sobre el éxito de la canción, Yami aseguró a Cadena 3: "Yo me lo pregunto también y quizás suena un poco cliché, pero es la verdad yo creo que lo que tiene es sentimiento de verdad, es una canción que transmite algo que yo en ese momento estaba sintiendo y por eso la gente del otro lado lo puede percibir también y se pueden ver reflejados en la letra".
Safdie reveló que la letra nació de un sueño vívido donde ella continuaba con una relación pasada en una realidad alternativa, lo que la llevó a plasmar la idea de un amor que pudo haber sido.
Lectura rápida
¿Quién fue una de las protagonistas de los festejos del día del niño?
Yami Safdie fue una de las protagonistas de los festejos.
¿Cuál es uno de los principales hits de Yami Safdie?
La canción "En otra vida" es uno de sus principales hits.
¿Cuántas reproducciones tiene "En otra vida" en YouTube?
La canción cuenta con más de 60 millones de reproducciones en YouTube.
¿De dónde nació la letra de "En otra vida"?
La letra nació de un sueño vívido donde ella continuaba con una relación pasada.
¿Qué transmite la canción según Yami Safdie?
La canción transmite sentimiento de verdad y refleja lo que ella estaba sintiendo en ese momento.