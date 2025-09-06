FOTO: Video: se rompió el trofeo de la Supercopa en los festejos de Vélez

Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina al superar por 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario y en los festejos se le rompió el trofeo, quedando en dos partes.

Luego del encuentro en el que el “Fortín” superó al “Ferroviario” con dos goles de Jano Gordon, se viralizó un video en el que el delantero Braian Romero se encontraba sacándose una foto con el trofeo y su familia, y al agarrarlo estaba desprendido.

PUEDE FALLAR... En medio de los festejos de Vélez, ¡SE ROMPIÓ EL TROFEO DE LA SUPERCOPA! pic.twitter.com/BtPVx4RWi9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Después de sacarse la foto intentando acomodarlo para que quedara bien, el jugador dijo a las cámaras: “No sé, lo rompieron”, entre risas.