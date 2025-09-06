Video: se rompió el trofeo de la Supercopa en los festejos de Vélez
Mientras Braian Romero festejaba con su familia, se desprendió una parte del mismo.
06/09/2025 | 22:03Redacción Cadena 3
Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina al superar por 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario y en los festejos se le rompió el trofeo, quedando en dos partes.
Luego del encuentro en el que el “Fortín” superó al “Ferroviario” con dos goles de Jano Gordon, se viralizó un video en el que el delantero Braian Romero se encontraba sacándose una foto con el trofeo y su familia, y al agarrarlo estaba desprendido.
PUEDE FALLAR... En medio de los festejos de Vélez, ¡SE ROMPIÓ EL TROFEO DE LA SUPERCOPA! pic.twitter.com/BtPVx4RWi9— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025
Después de sacarse la foto intentando acomodarlo para que quedara bien, el jugador dijo a las cámaras: “No sé, lo rompieron”, entre risas.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con el trofeo? Se rompió en dos partes durante los festejos de Vélez.
¿Quiénes estaban involucrados en el incidente? El delantero Braian Romero y su familia.
¿Cuándo ocurrió el hecho? Durante la celebración posterior a la Supercopa Argentina.
¿Cómo se conoció el incidente? A través de un video que se viralizó en las redes sociales.
¿Qué comentó Braian Romero al respecto? Dijo entre risas: “No sé, lo rompieron”.
[Fuente: Noticias Argentinas]