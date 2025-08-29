Verstappen protagoniza un insólito despiste en el GP de Países Bajos
El neerlandés se pasó de largo practicando largadas. Un momento inesperado en Zandvoort que sorprende a los fans de la Fórmula 1.
29/08/2025 | 09:16Redacción Cadena 3
FOTO: Verstappen se despistó al finalizar la primera sesión de entrenamientos.
El piloto neerlandés de Fórmula 1, Max Verstappen, protagonizó un insólito momento al finalizar la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, cuando se despistó mientras practicaba largadas.
Como es habitual al finalizar las sesiones de entrenamiento, el piloto de Red Bull quiso simular una largada de carrera, pero al llegar a la curva 1 del circuito de Zandvoort no frenó a tiempo y terminó en la grava.
Así fue el despiste de Verstappen
El evento se produjo en una jornada de entrenamientos donde los pilotos buscan ajustar sus vehículos y familiarizarse con el trazado. Este tipo de incidentes, aunque poco comunes en un piloto con la experiencia de Verstappen, pueden suceder en momentos de alta presión y concentración. El neerlandés ha demostrado ser uno de los competidores más fuertes de la Fórmula 1 en los últimos años, y su capacidad para recuperarse de este tipo de situaciones será clave en el desarrollo del Gran Premio.
[Fuente: Noticias Argentinas]