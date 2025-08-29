En vivo

Deportes

Verstappen protagoniza un insólito despiste en el GP de Países Bajos

El neerlandés se pasó de largo practicando largadas. Un momento inesperado en Zandvoort que sorprende a los fans de la Fórmula 1.

29/08/2025 | 09:16Redacción Cadena 3

FOTO: Verstappen se despistó al finalizar la primera sesión de entrenamientos.

El piloto neerlandés de Fórmula 1, Max Verstappen, protagonizó un insólito momento al finalizar la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, cuando se despistó mientras practicaba largadas.

Como es habitual al finalizar las sesiones de entrenamiento, el piloto de Red Bull quiso simular una largada de carrera, pero al llegar a la curva 1 del circuito de Zandvoort no frenó a tiempo y terminó en la grava.

Así fue el despiste de Verstappen

El evento se produjo en una jornada de entrenamientos donde los pilotos buscan ajustar sus vehículos y familiarizarse con el trazado. Este tipo de incidentes, aunque poco comunes en un piloto con la experiencia de Verstappen, pueden suceder en momentos de alta presión y concentración. El neerlandés ha demostrado ser uno de los competidores más fuertes de la Fórmula 1 en los últimos años, y su capacidad para recuperarse de este tipo de situaciones será clave en el desarrollo del Gran Premio.

Lectura rápida

¿Qué hizo Verstappen en el GP de Países Bajos?
Se despistó al practicar largadas al finalizar la primera sesión de entrenamientos.

¿Dónde ocurrió el incidente?
En el circuito de Zandvoort.

¿Cómo se produjo el despiste?
Verstappen no frenó a tiempo al llegar a la curva 1 y terminó en la grava.

¿Qué realiza Verstappen en las prácticas?
Simula largadas de carrera para familiarizarse con el trazado.

¿Por qué es importante este momento?
Refleja la presión y concentración que enfrentan los pilotos durante los entrenamientos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

