En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Vélez y Central Córdoba se enfrentan en la Supercopa Argentina en Rosario

El partido tendrá lugar en el estadio Gigante de Arroyito desde las 16 horas del sábado.

05/09/2025 | 11:29Redacción Cadena 3

FOTO: Central Córdoba le había ganado la final de la Copa Argentina a Vélez.

Vélez, protagonista en el Torneo Clausura y la Copa Libertadores, enfrentará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero en el marco de la final de la Supercopa Argentina.

El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito desde las 16 horas, con el arbitraje de Facundo Tello mientras que Nicolás Lamolina estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney +.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de ganarle 3-0 a Lanús, el pasado sábado, en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El ´Fortín´ vive un gran presente siendo escolta a un punto del líder River en el certamen doméstico y en cuartos de final de la Copa Libertadores donde enfrentará a Racing a mediados de septiembre.

Será la segunda vez que Vélez dispute la final de la Supercopa Argentina siendo la primera en 2013 cuando le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí en Catamarca con el gol de Héctor Canteros. Aquel partido se disputó el 31 de enero de 2014 y los de Liniers conquistaron la segunda edición del certamen.

Por su parte, el equipo de Omar De Felippe viene de ganarle 2-0 a Estudiantes La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Eliminado de la Copa Sudamericana por Lanús en octavos de final, el ´Ferroviario´ es escolta a un punto del líder Barracas Central.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Supercopa Argentina - Final

Vélez Sarsfield - Central Córdoba de Santiago del Estero

Estadio: José Amalfitani, Capital Federal.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Héctor Paletta.

Horario: 16  TV: ESPN / Disney+

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perello, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? La final de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba.

¿Cuándo se disputará? El sábado a las 16 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? En el estadio Gigante de Arroyito.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos? Guillermo Barros Schelotto para Vélez y Omar De Felippe para Central Córdoba.

¿Qué posición ocupan ambos equipos en sus respectivos torneos? Vélez es escolta en su grupo mientras que Central Córdoba también está en la segunda posición de su grupo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho