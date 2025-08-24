En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Huracán

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Los Andes

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Valentín Perrone logra un impresionante segundo puesto en el GP de Hungría del Moto3

El primer lugar se lo llevó el español Máximo Quiles. Un resultado destacado para el piloto argentino.

24/08/2025 | 12:20Redacción Cadena 3

FOTO: El argentino Valentín Perrone consiguió la mejor posición de su carrera.

El piloto argentino de la escudería RedBull KTM Tech 3, Valentín Perrone, culminó segundo en el Gran Premio de Hungría del Moto3, a tan solo 18 milésimas del ganador español Máximo Quiles.

En el Balaton Park Circuit de Hungría, se vivió una definición de película en el Moto3 donde el argentino nacido en Barcelona logró la mejor performance de su incipiente carrera. El piloto de 17 años llegó a liderar la carrera pero terminó siendo escolta a tan solo 18 milésimas del ganador español Quiles, en una de las definiciones más ajustadas de la temporada.

El español David Muñoz completó el podio en la localidad húngara de Balatonfökajár y los protagonistas del campeonato, los españoles Ángel Piqueras y José Antonio Rueda, terminaron cuarto y quinto, respectivamente, haciendo que Piqueras recorte distancia con el líder Rueda.

El argentino había culminado la clasificación en el segundo lugar el sábado y, con este gran resultado en Hungría, escala al séptimo lugar de la tabla general con 92 puntos, dos más que el japonés Ryusei Yamanaka.

Tras esta gran carrera, Perrone declaró: "Sabía que él salía muy bien de las curvas, si me pasa lo vuelvo a intentar. Pero así son las carreras. Había probado la goma blanda, por eso decidimos poner las medias, sabía que podía ser un poco más lento, pero apostamos. Quería no cometer errores y mantener el ritmo, pero en la última vuelta sabía que él se iba a tirar. Me tiré yo en la última curva, pero no se dio. Disfruté mucho la carrera. Quiero agradecer a todo mi equipo".

La próxima fecha del Moto3 se disputará el fin de semana del 5 al 7 de septiembre en el Circuito de Montmeló en Barcelona donde Perrone intentará aprovechar su localía en Cataluña.

Lectura rápida

¿Quién fue el ganador del GP de Hungría? El ganador fue el español Máximo Quiles.

¿Qué posición logró Valentín Perrone? Valentín Perrone logró el segundo lugar en la carrera.

¿Dónde se llevó a cabo esta competencia? La competencia tuvo lugar en el Balaton Park Circuit de Hungría.

¿Qué declaró Perrone tras la carrera? Perrone mencionó que disfrutó la carrera y agradeció a su equipo, expresando sus estrategias en la pista.

¿Cuándo es la próxima fecha del Moto3? La próxima fecha se disputará del 5 al 7 de septiembre en el Circuito de Montmeló en Barcelona.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho