En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Tigre vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Universidad de Chile repudió la carta de Independiente contra la Conmebol

El club chileno sigue su cruzada contra el equipo argentino.

05/09/2025 | 19:13Redacción Cadena 3

FOTO: Hinchas de Universidad de Chile.

Universidad de Chile emitió un comunicado en el que condena de forma “enérgica y categórica” la carta pública enviada por Club Atlético Independiente al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en la que el club argentino manifiesta su repudio a las sanciones disciplinarias impuestas por el ente sudamericano y formula acusaciones que la institución chilena considera “inaceptables e intolerables”.

En el texto compartido en las redes sociales, Universidad de Chile aclaró que no comparte las sanciones aplicadas por la Comisión Disciplinaria de Conmebol, pero subraya que el disenso debe canalizarse por vías reglamentarias, sin recurrir a descalificaciones ni injurias.

En ese sentido, el club chileno cuestionó el tono de la misiva de Independiente, al que acusa de “promover el odio y ejercer violencia” mediante declaraciones que afectan no solo a su club, sino también a la Confederación y a su presidente, quien, según recalca, no tiene injerencia sobre los órganos disciplinarios, los cuales actúan de forma autónoma.

El club chileno recordó que todos los participantes de competencias internacionales están sujetos a las normativas de Conmebol, incluidos sus reglamentos disciplinarios y jurisdiccionales.

Asimismo, Universidad de Chile señaló que existen instancias de apelación previstas en el marco regulatorio, y que cualquier reclamo adicional puede ser canalizado a través de las federaciones nacionales ante la FIFA.

Finalmente, la institución trasandina advirtió que se reserva “todas las acciones y derechos” que pueda ejercer contra Independiente y su dirigencia, en respuesta a lo que considera una agresión institucional injustificada.

El comunicado no especificó qué medidas concretas podrían adoptarse, pero marca un quiebre en la relación entre ambas entidades, en medio de un conflicto que trasciende lo deportivo y pone en tensión el marco de convivencia entre clubes sudamericanos.

Lectura rápida

¿Qué emitió la Universidad de Chile? La Universidad de Chile emitió un comunicado repudiando la carta de Independiente dirigida a la Conmebol.

¿Qué cuestiona Universidad de Chile? Cuestiona el tono de la misiva de Independiente, acusándolo de promover el odio y ejercer violencia.

¿Qué aclaró Universidad de Chile sobre las sanciones? Aclaró que no comparte las sanciones de Conmebol, pero afirmó que el disenso debe canalizarse por vías reglamentarias.

¿Qué acciones se reserva Universidad de Chile? Se reserva todas las acciones y derechos que pueda ejercer contra Independiente y su dirigencia.

¿Qué implica esta carta en la relación entre clubes? Marca un quiebre en la relación entre Universidad de Chile e Independiente, afectando la convivencia entre clubes sudamericanos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho