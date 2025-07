Un ídolo de Boca aseguró que “se tomó tarde” la medida de borrar a Rojo, Lema y Saracchi

FOTO: Boca aún no ganó en el Torneo Clausura.

El ex mediocampista de Boca, Alberto Marcico, aseguró que “se tomó tarde” la medida de borrar del primer equipo a los defensores Marcos Rojo, Cristián Lema y el uruguayo Marcelo Saracchi.

El ´Xeneize´ viene teniendo un año más que turbulento y en el que la dirigencia parece no encontrarle la solución al fútbol profesional del club que quedó afuera de la Copa Libertadores a principio de año, fue eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura ante Independiente y, hace una semana, perdió ante Atlético Tucumán y se quedó fuera de la Copa Argentina en octavos de final.

Además de esto, Boca no pasó la fase de grupos del Mundial de Clubes y hace 11 partidos que no gana. La derrota del domingo ante Huracán caló hondo en el ´Xeneize´ y su entrenador Miguel Ángel Russo tomó la decisión de borrar del plantel a tres jugadores: los defensores Marcos Rojo, Cristián Lema y el uruguayo Marcelo Saracchi.

Sobre esta drástica medida que tomó Russo, el ex mediocampista Alberto Marcico opinó: “Estoy totalmente de acuerdo, pero capaz es una medida que se tomó tarde. Quizás haya sido tarde la resolución de poder separar. A los jugadores que no vas a tener en cuenta, los tenés que separar. Cuando están todos juntos, son amigos y a veces contamina, no en el mal sentido”.

“Todo responde a resultados deportivos, a lo que está demostrando el equipo cada vez que juega. Es un problema pura y exclusivamente deportivo, sin ninguna duda. Hay aciertos y hay errores. Lamentablemente, el resultado deportivo es muy malo, y el rendimiento del equipo es muy malo” agregó.

Además, el formado en Ferro Carril Oeste aseguró que “Boca tiene un problema futbolístico con seis o siete jugadores que están muy bajos. De seguir así, lo va a perjudicar hasta a Paredes. Ninguno de los tres jugadores (Kevin Zenón, Alan Velasco y Carlos Palacios) en los que se tiene que apoyar Paredes está en un buen nivel. No es normal esto, Boca está jugando muy mal”.

“Hay que recuperarlos. Yo creo que Velasco va recuperando de a poco, se lo ve un poquito más rápido, más peleador, se lo ve mejor físicamente, la pide más. La pierde, se la das y la pierde, pero capaz porque no encuentra la gente para jugar” añadió.

Russo podría dar un paso al costado en la dirección técnica de Boca si pierde el próximo sábado ante Racing en condición de local. Sobre el entrenador, Marcico expresó su apoyo al ex Rosario Central: “Yo banco a Miguel Russo, porque tiene experiencia. Lo conozco de la Selección, jugué mucho tiempo contra él, jugué con él. Es de la vieja escuela. Hay que poner un orden”.

“No sé si trae alivio la disolución del Consejo de Fútbol. Estuve hablando con los chicos, yo quiero que le vaya bien a Boca. No sé cuál es el papel del Consejo, cuando va a ver jugadores. Esas cosas las tenés que rever. Herrera es un jugador bárbaro, pero antes de venir a Boca hace dos años que tiene problemas de lesiones” aseguró en relación con la disolución del Consejo de Fútbol.

Por último, Marcico afirmó: “Yo quiero que le vaya bien a Boca, yo quiero que le vaya bien a Riquelme y al Consejo de Fútbol. Yo los quiero, y yo prefiero que les vaya bien a ellos que... a Macri, cuando llegó, me echó; con Angelici no podíamos entrar a la cancha porque tuvimos un problema para entrar. Esto es todo futbolístico. Ahora vos tenés que emprolijar, poner pautas, orden, y ahí sí tiene que haber participación del Consejo de Fútbol y de Román”.