Torneo Clausura: Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo en Vicente López

San Lorenzo cayó 2-1 frente a Platense en el duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras esta dura derrota, el “Ciclón” se quedó con el segundo lugar del Grupo B, con ocho unidades. Un escalón por debajo de River Plate, quien posee la misma cantidad de puntos.

Los dos goles del “Calamar” llegaron de la mano del centro delantero Ronaldo Martínez. Mientras que el único tanto del “Cuervo” fue realizado por el lateral izquierdo Elias Báez.

Por otra parte, ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno. Alexis Cuello y Ignacio Vázquez se retiraron del terreno de juego por doble tarjeta amarilla.

Durante el transcurso del primer tiempo, Platense desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas y veloces que concretaron diversas oportunidades claras de gol.

A los 5 minutos, el “Calamar” abrió el marcador. El delantero Ronaldo Martínez aprovechó un error grosero en un despeje defensivo de San Lorenzo y envió la pelota al fondo de la red.

Pero, a los 26 minutos, el “Cuervo” empató el marcador. El lateral izquierdo Elias Báez cabeceó dentro del área chica y envió la pelota adentro del arco de su contrincante.

Sin embargo, en el minuto 45+3, Platense se adelantó en el marcador. El centro delantero paraguayo Ronaldo Martínez definió una jugada ofensiva prometedora y concretó el 2-1.

En el complemento del encuentro, San Lorenzo realizó un importante esfuerzo para revertir su situación dentro del terreno de juego, pero las definiciones imprecisas lo condenaron a la derrota.

Síntesis

Torneo Clausura

Fecha 5

Platense 2-1 San Lorenzo

Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez

Estadio: Ciudad de Vicente López

El once inicial de Platense: Cozzani; Saborido, Vázquez, Salomón, Lozano, Portillo, Baldassarra, Mainero, Zapiola, Taborda y Martínez. D.T: Cristian González.

El once inicial de San Lorenzo: Gill; López, Romaña, Hernández, Báez, Perruzzi, Tripichio, Rattalino, Ladstatter, Cuello y Reali. D.T: Damián Ayude.

Goles en el primer tiempo: 5m. Ronaldo Martínez (P); 26m. Elías Báez (S); 45+3m. Ronaldo Martínez (P).

Expulsiones en el primer tiempo: 21m. Ignacio Vázquez (P); 31m. Alexis Cuello (S).

Cambios en el primer tiempo: 28m. Edgar Elizalde por Vicente Taborda (P); 37m. Andrés Vombergar por Juan Cruz Rattalino (S).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Daniel Herrera por Gastón por Gastón Hernández (S); 25m. Augusto Lotti por Ronaldo Martínez (P); 26m. Mauro Luna por Franco Zapiola (P); 30m. Branco Salinardi por Agustín Ladstatter (S); 33m. Ignacio Schor por Guido Mainero (P); 34m. Felipe Bussio por Marcos Portillo (P); 41m. Diego Herazo por Matías Reali (S); 41m. Facundo Gulli por Nicolás Tripichio (S).