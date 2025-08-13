Torneo Clausura: el cronograma, horarios y árbitros de la fecha 5

FOTO: Se viene una nueva fecha del Torneo Clausura 2025.

La fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes con una jornada que contará con tres partidos: Aldosivi de Mar del Plata – Belgrano de Córdoba, Instituto de Córdoba – Unión de Santa Fe y Racing – Tigre.

Luego de cuatro fechas disputadas, en la Zona A lideran Barracas Central y Estudiantes de La Plata, que tuvieron un gran arranque y acumulan nueve puntos cada uno, mientras que en la Zona B están primeros River y San Lorenzo, con ocho unidades.

El cronograma de la fecha 5 del Torneo Clausura y el árbitro designado para cada partido

Viernes 15 de agosto:

Aldosivi – Belgrano de Córdoba a las 15:30

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

Instituto de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 19

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Espinoza

Racing – Tigre a las 21

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Fernando Echenique

Sábado 16 de agosto:

Platense – San Lorenzo a las 14:15

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Álvaro Carranza

Huracán – Argentinos Juniors a las 16:15

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Silvio Trucco

Rosario Central – Deportivo Riestra a las 18:30

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Germán Delfino

Vélez – Independiente a las 20:30

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Diego Ceballos

Domingo 17 de agosto:

Gimnasia y Esgrima La Plata – Lanús a las 14

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Andrés Merlos

Defensa y Justicia – Newell´s a las 14

Árbitro: Daniel Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

Central Córdoba (SdE) – Barracas Central a las 16:15

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Héctor Paletta

Banfield – Estudiantes de La Plata a las 16:15

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Pablo Echavarría

River – Godoy Cruz a las 18:30

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Independiente Rivadavia – Boca a las 20:30

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: José Carreras

Lunes 18 de agosto:

Sarmiento – Atlético Tucumán a las 19

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Hernán Mastrángelo

Talleres de Córdoba – San Martín de San Juan a las 21

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Facundo Tello