Deportes

Torneo Clausura: el cronograma, horarios y árbitros de la fecha 5

Este viernes se pondrá en marcha una nueva fecha en la Primera División del fútbol argentino.

13/08/2025 | 12:12Redacción Cadena 3

FOTO: Se viene una nueva fecha del Torneo Clausura 2025.

La fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes con una jornada que contará con tres partidos: Aldosivi de Mar del PlataBelgrano de Córdoba, Instituto de CórdobaUnión de Santa Fe y RacingTigre.

Luego de cuatro fechas disputadas, en la Zona A lideran Barracas Central y Estudiantes de La Plata, que tuvieron un gran arranque y acumulan nueve puntos cada uno, mientras que en la Zona B están primeros River y San Lorenzo, con ocho unidades.

El cronograma de la fecha 5 del Torneo Clausura y el árbitro designado para cada partido

Viernes 15 de agosto:

Aldosivi – Belgrano de Córdoba a las 15:30

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Lucas Novelli

Instituto de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 19

  • Árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Fernando Espinoza

Racing – Tigre a las 21

  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Fernando Echenique

Sábado 16 de agosto:

Platense – San Lorenzo a las 14:15

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • VAR: Álvaro Carranza

Huracán – Argentinos Juniors a las 16:15

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Silvio Trucco

Rosario Central – Deportivo Riestra a las 18:30

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Germán Delfino

Vélez – Independiente a las 20:30

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Diego Ceballos

Domingo 17 de agosto:

Gimnasia y Esgrima La Plata – Lanús a las 14

  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Andrés Merlos

Defensa y Justicia – Newell´s a las 14

  • Árbitro: Daniel Zamora
  • VAR: Salomé Di Iorio

Central Córdoba (SdE) – Barracas Central a las 16:15

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • VAR: Héctor Paletta

Banfield – Estudiantes de La Plata a las 16:15

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • VAR: Pablo Echavarría

River – Godoy Cruz a las 18:30

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Ariel Penel

Independiente Rivadavia – Boca a las 20:30

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • VAR: José Carreras

Lunes 18 de agosto:

Sarmiento – Atlético Tucumán a las 19

  • Árbitro: Jorge Baliño
  • VAR: Hernán Mastrángelo

Talleres de Córdoba – San Martín de San Juan a las 21

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Facundo Tello

Lectura rápida

¿Qué se inicia este viernes?
La fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

¿Quiénes son los punteros de la Zona A?
Barracas Central y Estudiantes de La Plata lideran con nueve puntos.

¿Qué partidos habrá el viernes 15 de agosto?
Se enfrentarán Aldosivi vs Belgrano, Instituto vs Unión, y Racing vs Tigre.

¿Cuántos árbitros se designaron?
Para esta fecha se designaron 12 árbitros para los distintos partidos.

¿Qué partidos se jugarán el domingo?
Se disputarán varios partidos, incluyendo River contra Godoy Cruz.

[Fuente: Noticias Argentinas]

