Torneo Clausura: el cronograma, horarios y árbitros de la fecha 5
Este viernes se pondrá en marcha una nueva fecha en la Primera División del fútbol argentino.
13/08/2025 | 12:12Redacción Cadena 3
FOTO: Se viene una nueva fecha del Torneo Clausura 2025.
La fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes con una jornada que contará con tres partidos: Aldosivi de Mar del Plata – Belgrano de Córdoba, Instituto de Córdoba – Unión de Santa Fe y Racing – Tigre.
Luego de cuatro fechas disputadas, en la Zona A lideran Barracas Central y Estudiantes de La Plata, que tuvieron un gran arranque y acumulan nueve puntos cada uno, mientras que en la Zona B están primeros River y San Lorenzo, con ocho unidades.
El cronograma de la fecha 5 del Torneo Clausura y el árbitro designado para cada partido
Viernes 15 de agosto:
Aldosivi – Belgrano de Córdoba a las 15:30
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Lucas Novelli
Instituto de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 19
- Árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Fernando Espinoza
Racing – Tigre a las 21
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Fernando Echenique
Sábado 16 de agosto:
Platense – San Lorenzo a las 14:15
- Árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Álvaro Carranza
Huracán – Argentinos Juniors a las 16:15
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Silvio Trucco
Rosario Central – Deportivo Riestra a las 18:30
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Germán Delfino
Vélez – Independiente a las 20:30
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Diego Ceballos
Domingo 17 de agosto:
Gimnasia y Esgrima La Plata – Lanús a las 14
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Andrés Merlos
Defensa y Justicia – Newell´s a las 14
- Árbitro: Daniel Zamora
- VAR: Salomé Di Iorio
Central Córdoba (SdE) – Barracas Central a las 16:15
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Héctor Paletta
Banfield – Estudiantes de La Plata a las 16:15
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Pablo Echavarría
River – Godoy Cruz a las 18:30
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Ariel Penel
Independiente Rivadavia – Boca a las 20:30
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: José Carreras
Lunes 18 de agosto:
Sarmiento – Atlético Tucumán a las 19
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Hernán Mastrángelo
Talleres de Córdoba – San Martín de San Juan a las 21
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Facundo Tello
[Fuente: Noticias Argentinas]