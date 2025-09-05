En vivo

Tigre y Independiente Rivadavia se enfrentan en la Copa Argentina: minuto a minuto

La "Lepra" gana por 1-0 y enfrentaría al ganador entre River y Racing.

05/09/2025 | 21:28Redacción Cadena 3

FOTO: Ignacio Russo, delantero de Tigre, durante la pasada derrota ante Banfield, por 1-0.

14' PT: Un buen pase largo del delantero Sebastián Villa dejó libre de marca al extremo Matías Fernández, que remató de primera desde el costado izquierdo, con un tiro bajo y cruzado que se convirtió en el 1-0.

Arrancó el partido.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Santiago González, Elías Cabrera; José Romero. Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

¡Buenas noches! Soy Guillermo Galbato, redactor de la sección Deportes, y voy a estar siguiendo el minuto a minuto del encuentro entre Tigre e Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina 2025.

  • Copa Argentina 2025.
  • Cuartos de final.
  • Tigre – Independiente Rivadavia.
  • Estadio: Marcelo Bielsa (Newell’s).
  • Árbitro: Pablo Dóvalo.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Tigre e Independiente Rivadavia.

¿Qué torneo es?
Copa Argentina 2025.

¿Dónde se juega el partido?
En el Estadio Marcelo Bielsa.

¿Cuál es el marcador actual?
La Lepra está ganando 1-0.

¿Quién anotó el gol?
Matías Fernández fue el autor del gol para Independiente Rivadavia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

