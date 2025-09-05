Tigre y Independiente Rivadavia se enfrentan en la Copa Argentina: minuto a minuto

FOTO: Ignacio Russo, delantero de Tigre, durante la pasada derrota ante Banfield, por 1-0.

14' PT: Un buen pase largo del delantero Sebastián Villa dejó libre de marca al extremo Matías Fernández, que remató de primera desde el costado izquierdo, con un tiro bajo y cruzado que se convirtió en el 1-0.

Arrancó el partido.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Santiago González, Elías Cabrera; José Romero. Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

¡Buenas noches! Soy Guillermo Galbato, redactor de la sección Deportes, y voy a estar siguiendo el minuto a minuto del encuentro entre Tigre e Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina 2025.

Copa Argentina 2025.

Cuartos de final.

Tigre – Independiente Rivadavia.

Estadio: Marcelo Bielsa (Newell’s).

Árbitro: Pablo Dóvalo.