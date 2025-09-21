FOTO: Tigre venció a Aldosivi por el Torneo Clausura y sueña con jugar la Copa Sudamericana. (Foto NA: @catigreoficial)

Tigre venció este domingo como local por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Jose Dellagiovanna.

El encuentro había comenzado el pasado sábado, pero producto de las intensas lluvias, el mismo se suspendió y terminó de disputarse en la jornada de hoy en dos tiempos de 9 y 8 minutos.

Los goles para el Matador los convirtieron Ignacio Russo y David Romero, a los 11 y 37 minutos del primer tiempo, respectivamente.

Con este resultado, el elenco de Victoria alcanzó la séptima posición de su Grupo con 12 puntos (de momento estaría disputando los Playoffs del certamen), mientras que en la tabla anual se encuentra en la octava plaza en puestos de clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Ahora, los comandados por Diego Dabove visitarán a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo viernes desde las 21:15 por la siguiente jornada del campeonato local.

Por su parte, el Tiburón no logra levantar cabeza en la Primera División ya que se encuentra en la última ubicación tanto en la Zona B como en la tabla anual y peligra su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. En tanto, los de Mar del Plata recibirán a Argentinos Juniors el sábado 27 de septiembre desde las 14:30.

Tras una gran jugada colectiva, Ignacio Russo capturó un rebote dentro del área tras el remate de Jabes Saralegui y venció al arquero Jorge Carranza para abrir el marcador en la etapa inicial.

Más adelante, Elias Cabera metió un gran pase filtrado para la proyección del delantero David Romero, quien eludió al guardameta de los dirigidos por Guillermo Farré y sentenció el partido en la primera mitad.