Rosario

Deportes

TC2000 en General Roca: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera

Se corre este fin de semana la sexta fecha del campeonato de TC2000. Los detalles.

16/08/2025 | 21:41Redacción Cadena 3

El TC2000 tiene este fin de semana la sexta fecha del campeonato 20205, que se lleva a cabo en el Autódromo de General Roca, Río Negro, que inició este sábado con la clasificación rumbo a la final del domingo.

El campeonato lo tiene a Emiliano Stang como líder con 100 puntos, seguido por Matías Rossi, con 90, y Franco Vivian, con 85.

A qué hora es la carrera del TC2000 en General Roca

La actividad comenzó este sábado con la clasificación, de cara a la carrera de este domingo, que se corre desde las 12.50 horas.

Cronograma de la fecha de TC2000:

Domingo 17 de agosto

  • 10.30 Fiat Competizione: Carrera final (En vivo por TyC Sports)
  • 12.00 Fórmula Nacional: Carrera 2 (En vivo por TyC Sports)
  • 12.50 TC2000: Carrera final (En vivo por TyC Sports)

Dónde ver en vivo el TC2000

La fecha de TC2000 se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por El Trece y TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

