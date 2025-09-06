Supercopa Argentina: Vélez y Central Córdoba se enfrentan en una emocionante final

El balón se desvió pegando en el brazo de uno de los defensores de Vélez y todo el banco de suplentes de Central Córdoba estalló pidiendo penal. Aún así, desde el VAR opinaron que no fue penal.

Ya se enfrentan Vélez y Central Córdoba por la Supercopa Argentina.

¡Buenas tardes! Soy Nicole Romero de la sección de deportes de la Agencia Noticias Argentinas y hoy voy a informar sobre el duelo entre Vélez y Central Córdoba.

Vélez Sarsfield se mide frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en un duelo correspondiente a la Supercopa Argentina. El “Fortín” llega a este encuentro después de un contundente triunfo por 3-0 frente a Lanús en condición de local. En aquella noche, los tres goles fueron realizados por el centro delantero Braian Romero, el mediocampista Tomás Galván y el extremo Maher Carrizo.

Por otra parte, El Ferroviario viene de una victoria 2-0 contra Estudiantes de La Plata en condición de local. Los goles del equipo santiagueño fueron realizados por el extremo derecho Matías Perelló y el arquero Fernando Muslera (en contra).

Los detalles del partido y las formaciones de ambos equipos

Supercopa Argentina - Final

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Gigante de Arroyito

El 11 inicial de Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez, Florián Monzón, Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. D.T: Guillermo Barros Schelotto.

El 11 Inicial de Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré, Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy, Gastón Verón y Leonardo Heredia. D.T: Omar De Felippe.