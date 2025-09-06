Supercopa Argentina: Vélez y Central Córdoba se enfrentan en una emocionante final
El duelo definitorio se disputará en el Gigante de Arroyito, con Facundo Tello como árbitro.
06/09/2025 | 16:08Redacción Cadena 3
FOTO: Vélez vs. Centra Córdoba
El balón se desvió pegando en el brazo de uno de los defensores de Vélez y todo el banco de suplentes de Central Córdoba estalló pidiendo penal. Aún así, desde el VAR opinaron que no fue penal.
Ya se enfrentan Vélez y Central Córdoba por la Supercopa Argentina.
¡Buenas tardes! Soy Nicole Romero de la sección de deportes de la Agencia Noticias Argentinas y hoy voy a informar sobre el duelo entre Vélez y Central Córdoba.
Vélez Sarsfield se mide frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en un duelo correspondiente a la Supercopa Argentina. El “Fortín” llega a este encuentro después de un contundente triunfo por 3-0 frente a Lanús en condición de local. En aquella noche, los tres goles fueron realizados por el centro delantero Braian Romero, el mediocampista Tomás Galván y el extremo Maher Carrizo.
Por otra parte, El Ferroviario viene de una victoria 2-0 contra Estudiantes de La Plata en condición de local. Los goles del equipo santiagueño fueron realizados por el extremo derecho Matías Perelló y el arquero Fernando Muslera (en contra).
Los detalles del partido y las formaciones de ambos equipos
Supercopa Argentina - Final
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Nicolás Lamolina
Estadio: Gigante de Arroyito
El 11 inicial de Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez, Florián Monzón, Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. D.T: Guillermo Barros Schelotto.
El 11 Inicial de Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré, Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy, Gastón Verón y Leonardo Heredia. D.T: Omar De Felippe.
Lectura rápida
¿Qué se está disputando? La Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba.
¿Quiénes son los equipos que juegan? Vélez Sarsfield y Central Córdoba.
¿Dónde se lleva a cabo el partido? En el estadio Gigante de Arroyito.
¿Quién es el árbitro del partido? El árbitro es Facundo Tello.
¿Cómo llegan ambos equipos? Vélez llega tras un triunfo 3-0 sobre Lanús y Central Córdoba tras vencer 2-0 a Estudiantes de La Plata.
[Fuente: Noticias Argentinas]