Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por tormenta en Junín
El partido estaba igualado sin goles luego del primer tiempo.
30/08/2025 | 20:54Redacción Cadena 3
FOTO: Sarmiento y Rosario Central deberán completar su partido en los próximos días.
El partido entre Sarmiento y Rosario Central, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, debió ser suspendido por la fuerte tormenta que dijo presente en Junín.
El encuentro estaba igualado sin goles en el entretiempo, cuando el árbitro designado para este cruce, Andrés Merlos, decidió suspenderlo por las condiciones climáticas adversas.
El desarrollo del partido había sido muy trabado, ya que la pelota se frenaba en los tantos charcos que habían en el Estadio Eva Perón de Junín. Fue por esto que Sarmiento no tuvo ninguna situación clara de peligro, mientras que Rosario Central se acercó a través de un cabezazo del delantero Alejo Véliz que el arquero rival, Lucas Acosta, sacó sobre la línea.
Con el empate sin goles hasta la suspensión del partido, Sarmiento alcanzaba los siete puntos aunque seguía fuera de la zona de clasificación a los playoffs, mientras que el equipo rosarino escalaba a la cuarta posición de la Zona B.
Lectura rápida
¿Qué partido fue suspendido?
Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central.
¿Cuál fue la razón de la suspensión?
La suspensión se debió a una fuerte tormenta en Junín.
¿Cómo estaba el partido antes de la suspensión?
El partido estaba igualado sin goles en el entretiempo.
¿Qué indicó el árbitro?
El árbitro Andrés Merlos decidió suspender el encuentro por condiciones climáticas adversas.
¿Cuál fue el estado de ambos equipos en el torneo?
Sarmiento tenía siete puntos y Rosario Central escalaría a la cuarta posición de la Zona B.
[Fuente: Noticias Argentinas]