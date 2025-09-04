En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Venezuela

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Venezuela

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Venezuela

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Se dio a conocer la sanción de Marcos Rojo y Bruno Zuculini en Racing

Ambos fueron expulsados ante Peñarol de Uruguay en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

04/09/2025 | 20:16Redacción Cadena 3

FOTO: El defensor Rojo fue expulsado en el partido de octavos ante Peñarol

El defensor de Racing, Marcos Rojo, fue suspendido por dos fechas por su expulsión ante Peñarol de Montevideo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El defensor de 35 años llegó a Racing hace poco más de un mes desde Boca y, si su llegada a Avellaneda fue polémica, su incipiente paso hasta ahora está dejando mucho que desear.

De primeras, el jugador solo puede jugar la Copa Libertadores en este semestre debido a un articulo en el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino que le prohíbe a un jugador vestir la camiseta de otro club si llegaba con el pase en su poder tras cierta fecha.

Así, Rojo debutó con la camiseta de Racing en el partido de ida de los octavos de final ante Peñarol de Uruguay, jugando los diez minutos finales y pasando desapercibido en lo que terminó siendo derrota de la ´Academia´.

En el partido de vuelta, Rojo jugó desde del arranque y fue sustituido a los 28 minutos del complemento por Nazareno Colombo. Ya en el banco de suplentes, el defensor y el mediocampista Bruno Zuculini tuvieron un cruce verbal con el árbitro colombiano Wilmar Roldán que terminó expulsando a ambos.

El defensor oriundo de La Plata recibió dos fechas de suspensión y no jugará la serie de cuartos de final ante Vélez Sarsfield. Por su parte, Zuculini fue suspendido por una sola fecha y se perderá el partido de vuelta. 

Lectura rápida

¿Quién fue sancionado?
Marcos Rojo y Bruno Zuculini de Racing fueron sancionados por su expulsión.

¿Qué ocurrió en el partido?
Ambos jugadores fueron expulsados tras un cruce verbal con el árbitro.

¿Cuánto tiempo de suspensión recibió Rojo?
Marcos Rojo recibió dos fechas de suspensión.

¿Qué sanción tuvo Zuculini?
Bruno Zuculini fue suspendido por una sola fecha.

¿Cuándo fue el partido?
El partido fue el 4 de septiembre de 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho