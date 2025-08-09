En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Racing

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Racing

Rosario

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Sarmiento festejó un triunfo vital ante San Martín de San Juan

Facundo Sava se quedó con los tres puntos en su debut como DT del club de Junín.

09/08/2025 | 17:46Redacción Cadena 3

FOTO: San Martín de San Juan vs. Sarmiento de Junín.

Cerca del final, Sarmiento de Junín venció por 1 a 0 a San Martín de San Juan, como visitante, en un partido por la cuarta fecha del Torneo Clausura, jugado esta tarde aquí.

El encuentro, disputado en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez, se mantuvo cerrado hasta los 38 minutos del segundo tiempo, cuando Gastón González rompió la paridad con un remate certero que selló la victoria para el conjunto juninense.

El mediocampista fue la figura del partido: además del gol, completó cinco pases correctos, recuperó dos balones y generó dos remates al arco. El local no supo mantener la ventaja en el campo y sufrió la rápida salida por lesión del defensor Luciano Recalde.

En el plano defensivo, Gabriel Díaz también tuvo una actuación destacada al imponerse en dos duelos clave. Con este resultado, Sarmiento suma tres puntos vitales en su lucha por escalar posiciones, mientras que San Martín continúa en caída libre, comprometido en ambas tablas.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Sarmiento de Junín venció a San Martín de San Juan por 1 a 0.

¿Cuándo se jugó el encuentro?
El partido se disputó el sábado 9 de agosto de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
Se jugó en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez.

¿Quién fue el autor del gol?
El gol fue anotado por Gastón González en el segundo tiempo.

¿Qué significa esta victoria para Sarmiento?
Es un triunfo vital en su lucha por escalar posiciones en el torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho