Sarmiento festejó un triunfo vital ante San Martín de San Juan

Cerca del final, Sarmiento de Junín venció por 1 a 0 a San Martín de San Juan, como visitante, en un partido por la cuarta fecha del Torneo Clausura, jugado esta tarde aquí.

El encuentro, disputado en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez, se mantuvo cerrado hasta los 38 minutos del segundo tiempo, cuando Gastón González rompió la paridad con un remate certero que selló la victoria para el conjunto juninense.

El mediocampista fue la figura del partido: además del gol, completó cinco pases correctos, recuperó dos balones y generó dos remates al arco. El local no supo mantener la ventaja en el campo y sufrió la rápida salida por lesión del defensor Luciano Recalde.

En el plano defensivo, Gabriel Díaz también tuvo una actuación destacada al imponerse en dos duelos clave. Con este resultado, Sarmiento suma tres puntos vitales en su lucha por escalar posiciones, mientras que San Martín continúa en caída libre, comprometido en ambas tablas.