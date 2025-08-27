San Telmo confirmó que a Toto Fernández a Racing debió pagar un 33% de impuestos

FOTO: Los detalles de la venta de Adrián Fernández a Racing. Foto: Noticias Argentinas

San Telmo confirmó que Racing Club de Avellaneda le compró el 80% del pase del mediocampista ofensivo Adrián “Toto” Fernández.

El elenco de la Primera Nacional lanzó un comunicado detallado sobre los gastos que deberá afrontar por la venta del futbolista. En total, el ingresó fue de 800.000 dólares, pero distintos gastos administrativos llevaron a la transacción a tan solo 536.400 dólares.

El “Candombero” deberá pagar: el 15% porcentaje de venta al jugador (120.000 dólares), el 8% Seguridad social (64.000 dólares), el 2% Asociación del Fútbol Argentino (16.000 dólares), el 0,5% Futbolistas Argentinos Agremiados (4.000 dólares); y el 10% sobre el resultado neto al Club Colegiales (59.600 dólares), por cláusula de vidriera.

A pesar de todas las deducciones, el club del ascenso conservó el 20% restante del pase, lo que le garantiza un ingreso en caso de una futura transferencia del futbolista.

Con esta operación, San Telmo asegura un ingreso significativo que le permitirá oxigenar sus arcas en medio de la exigente temporada de la Primera Nacional. A su vez, la venta de Fernández representa un paso importante en la proyección de juveniles del club, reafirmando su rol como formador y potenciador de talentos que logran dar el salto a equipos de la Liga Profesional.

A pesar de que la operación inicial ascendía a 800.000 dólares, las múltiples cargas impositivas y porcentajes obligatorios redujeron el ingreso neto del club a apenas 536.400 dólares, lo que representa una rebaja de aproximadamente el 33%.

Este recorte expone una problemática recurrente en el fútbol argentino: los clubes de menor envergadura, aun cuando concretan ventas importantes, ven fuertemente limitada su capacidad de capitalización por la presión de retenciones, derechos de formación y cláusulas contractuales.