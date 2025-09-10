San Lorenzo se prepara para enfrentar a Racing: el posible equipo titular y las dos incógnitas

FOTO: Damián Ayude y su posible 11 para el partido frente a Racing

En la práctica de esta mañana, el director técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, planteó un posible once que podría oficializarse en el clásico con Racing Club de Avellaneda por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

El 11 que probó Ayude: Facundo Altamirano; Fabricio Gabriel López, Jhohan Romaña, Daniel Ezequiel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Andrés Vombergar.

Sin embargo, el probable regreso de Vombergar a la titularidad no está garantizado, porque el D.T probó a Matías Reali en el puesto.

El esquema estuvo influenciado por dos variables que podrían afectar al “Ciclón” en el próximo partido: el regreso del arquero Orlando Gill, de la concentración de la Selección de Paraguay, y el resguardo del marcador central Gastón Hernández; arrancó a entrenar con el plantel, pero no se encuentra en óptimas condiciones para jugar.

Con estas dos bajas importantes, el “Azulgrana” se encuentra condicionado para el duelo frente a la “Academia”, el mismo podría definir tres puntos de oro para ponerse a la par del puntero del Grupo B, River Plate.

La variable fue analizada por el entrenador Gustavo Costas, quien buscará concretar una victoria que sacará a Racing del fondo de la tabla del Grupo A.