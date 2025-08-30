San Lorenzo recibe a Huracán en el clásico de la séptima fecha

San Lorenzo y Huracán juegan el clásico este sábado en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.45 horas de Argentina en el Nuevo Gasómetro. Se puede ver por ESPN Premium y TNT Sports.

El "Ciclón" y el "Globo" protagonizan un nuevo clásico. Los equipos llegan con campañas similares, aunque los de Parque Patricios llegan heridos por la eliminación de la Copa Sudamericana.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium y TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.