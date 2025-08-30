En vivo

Deportes

San Lorenzo recibe a Huracán en el clásico de la séptima fecha

El "Ciclón" recibe al "Globo" en el Nuevo Gasómetro. 

30/08/2025 | 14:50Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo San Lorenzo vs Huracán: horario y formaciones

San Lorenzo y Huracán juegan el clásico este sábado en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.45 horas de Argentina en el Nuevo Gasómetro. Se puede ver por ESPN Premium y TNT Sports.

El "Ciclón" y el "Globo" protagonizan un nuevo clásico. Los equipos llegan con campañas similares, aunque los de Parque Patricios llegan heridos por la eliminación de la Copa Sudamericana.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium y TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan el partido?
San Lorenzo y Huracán se enfrentan en el clásico del fútbol argentino.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se jugará el sábado a las 14.45 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará el encuentro?
El encuentro se disputará en el Nuevo Gasómetro.

¿Cómo se puede ver el partido?
Se podrá ver por ESPN Premium, TNT Sports y medios digitales como Directv Go.

¿Qué situación atraviescan los equipos?
Ambos equipos tienen campañas similares, aunque Huracán viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

