San Lorenzo enfrentará su crisis institucional en reunión clave del 16 de septiembre

San Lorenzo confirmó que el próximo martes 16 de septiembre desde las 15:00 en el palco del estadio Pedro Bidegain llevará a cabo una reunión de Comisión Directiva, a puertas cerradas, que tendrá como principal punto del orden del día el pedido de levantamiento de la licencia del presidente Marcelo Moretti.

La convocatoria se produce en medio de un clima institucional convulsionado, con el tratamiento de la situación de Moretti y las renuncias presentadas en las últimas semanas por distintos integrantes de la actual conducción como los ejes más importantes de la reunión.

La lista de bajas incluye a dirigentes de distintos espacios, tanto del oficialismo como de la oposición, entre ellos Martín Cigna, Julio Lopardo, Leandro Goroyesky, Uriel Barros, Javier Allievi, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom. Estas salidas profundizaron el malestar interno y dejaron a la Comisión Directiva con un funcionamiento limitado.

A fines de agosto, Moretti había convocado a una reunión con el mismo propósito de revertir su licencia, pero aquella cita no llegó a concretarse. La nueva fecha, ahora confirmada, será determinante para conocer cuál será el futuro inmediato de su gestión al frente del club.