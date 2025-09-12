San Lorenzo enfrentará su crisis institucional en reunión clave del 16 de septiembre
San Lorenzo fijó fecha para una nueva reunión de Comisión Directiva, con el levantamiento de la licencia de Moretti como eje central
12/09/2025 | 17:52Redacción Cadena 3
FOTO: Marcelo Moretti
San Lorenzo confirmó que el próximo martes 16 de septiembre desde las 15:00 en el palco del estadio Pedro Bidegain llevará a cabo una reunión de Comisión Directiva, a puertas cerradas, que tendrá como principal punto del orden del día el pedido de levantamiento de la licencia del presidente Marcelo Moretti.
La convocatoria se produce en medio de un clima institucional convulsionado, con el tratamiento de la situación de Moretti y las renuncias presentadas en las últimas semanas por distintos integrantes de la actual conducción como los ejes más importantes de la reunión.
La lista de bajas incluye a dirigentes de distintos espacios, tanto del oficialismo como de la oposición, entre ellos Martín Cigna, Julio Lopardo, Leandro Goroyesky, Uriel Barros, Javier Allievi, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom. Estas salidas profundizaron el malestar interno y dejaron a la Comisión Directiva con un funcionamiento limitado.
A fines de agosto, Moretti había convocado a una reunión con el mismo propósito de revertir su licencia, pero aquella cita no llegó a concretarse. La nueva fecha, ahora confirmada, será determinante para conocer cuál será el futuro inmediato de su gestión al frente del club.
Lectura rápida
¿Qué evento tendrá lugar el 16 de septiembre? San Lorenzo realizará una reunión de Comisión Directiva para tratar el levantamiento de la licencia de su presidente, Marcelo Moretti.
¿Quiénes están involucrados en la crisis institucional? Dirigentes como Martín Cigna, Julio Lopardo y Leandro Goroyesky han presentado renuncias en medio del conflicto interno.
¿Cuál es el ambiente institucional actual? La situación es de convulsión debido a la cantidad de renuncias y la revisión de la licencia de Moretti.
¿Por qué es importante la reunión del 16 de septiembre? Será clave para determinar el futuro de la gestión de Moretti al frente de San Lorenzo.
¿Qué denuncia hizo Martín Cigna? Cigna denunció la falsificación de su firma en un documento oficial que autorizaba a la delegación azulgrana.
[Fuente: Noticias Argentinas]