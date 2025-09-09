San Lorenzo en crisis: Moretti pagó sueldos de su bolsillo mientras crece el escándalo por coimas

Tras la polémica por la falta de pago, el plantel profesional de San Lorenzo de Almagro cobró el mes de junio y el aguinaldo.

Según informó la nueva prensa de la institución deportiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmó la positiva noticia para los jugadores que esperaron el dinero hace 3 meses, y todavía aguardan por el resto de los sueldos que les deben la Comisión Directiva de San Lorenzo.

Los fondos destinados al cobro de los sueldos adeudados salieron desde los grandes bolsillos del actual presidente, Marcelo Moretti, quien volvió de la licencia, la cual fue pedida en pleno escándalo por el cobro de una supuesta coima por 25 mil dólares para fichar a un juvenil.

Quedó en evidencia que la cancelación parcial de la deuda es apenas un alivio en medio de un contexto institucional muy delicado. Si bien el pago del mes de junio y del aguinaldo representa un gesto que devuelve cierta calma al plantel, la continuidad de la crisis financiera y las denuncias que salpican a la dirigencia dejan al club en un estado de incertidumbre.

El “Azulgrana” necesita mucho más que aportes personales para sostenerse: se impone una gestión ordenada, transparente y confiable que priorice la estabilidad económica y deportiva de la institución. Para alcanzar ese objetivo, resulta indispensable convocar a elecciones que pongan fin al polémico ciclo de Moretti al frente de San Lorenzo y permitan que los socios expresen en las urnas su descontento con la actual comisión directiva.

Solo de esa manera el club podrá iniciar un proceso de reconstrucción real, en el que la voz de los socios sea la base para recuperar la credibilidad y proyectar un futuro a la altura de su historia.