FOTO: San Lorenzo, al límite: el plantel frenó acciones publicitarias y lanzó un ultimátum por la deuda salarial.

El presente de San Lorenzo volvió a teñirse de conflicto y esta vez, el problema es económico: el plantel profesional, dirigido por Damián Ayude, explotó por la falta de pago de salarios y decidió plantarse frente a la dirigencia, que sigue atravesando una grave acefalía.

Según supo Noticias Argentinas los futbolistas se mostraron enojados por la negligencia que hay en el club y mantuvieron una reunión antes del último entrenamiento. Los sueldos de julio y agosto, además del aguinaldo, estaban sin pagarse, y en algunos casos los atrasos eran aún mayores.

Frente a esta situación, los referentes del plantel hablaron con los dirigentes y reclamaron una solución inmediata, advirtiendo que podrían dejar de entrenar si el conflicto no se resuelve.

El caos institucional agrava el panorama: tras el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia —luego de una licencia—, se produjeron varias renuncias en la Comisión Directiva.

San Lorenzo hoy no cuenta con vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero ni miembros suficientes de CD que aprueben sueldos y contrataciones. En los pasillos del club, se habla de acefalia y de la posibilidad de convocar elecciones anticipadas para normalizar la situación.

Ante el malestar, los jugadores decidieron dejar de realizar acciones publicitarias, como señal de protesta. De hecho, rechazaron participar en la producción oficial de fotos para Atomik, la marca que viste al club, con la nueva tercera camiseta que iba a estrenarse en el próximo partido de local.

Por el momento, solo se comprometen a entrenar y disputar los compromisos oficiales, a la espera de que el conflicto se resuelva.

El plantel dejó en claro que se trata de una tregua temporaria: si no hay soluciones concretas y regulares en los próximos días, no descartan medidas más duras.

El “Ciclón” volverá a la cancha este viernes 12 de septiembre, cuando visite a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la octava fecha del Torneo Clausura. Los de Ayude marchan cuartos en la Zona B, con 12 puntos y en puestos de Playoffs, pero la tensión que se vive en Boedo amenaza con trasladarse al rendimiento deportivo si no se alcanza la paz institucional.