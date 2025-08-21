Russo define el ataque de Boca: ¿Velasco titular o Palacios al banco?

Miguel Ángel Russo define el equipo de Boca para enfrentar a Banfield

El director técnico Miguel Ángel Russo tiene casi definida la alineación de Boca para el partido de este domingo a las 18:15 en La Bombonera, con una sola duda en la delantera: Carlos Palacios o Alan Velasco.

En la práctica de fútbol realizada esta tarde en La Bombonera, Russo armó dos equipos mezclando titulares y suplentes para darle rodaje a todo el plantel. Uno de los equipos estuvo integrado por: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Figal, Costa y Fabbra; Leandro Paredes y Rodrigo Delgado; Brian Aguirre, Carlos Palacios, Zeballos y Giménez. El otro equipo contó con: Brey; Advíncula, Di Lollo, Pellegrino y Blanco; Jason, Battaglia, Alarcón y Velasco; Cavani y Merentiel.

Antes de la práctica, Russo conversó con Leandro Paredes, quien solo trabajó algunos minutos por una molestia muscular que arrastra desde el triunfo ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Los mediocampistas Tomás Belmonte y Ander Herrera no participaron del entrenamiento y ya quedaron descartados para el partido del domingo, ya que aún no se recuperaron de sus respectivas lesiones. Ambos continuarán con trabajos diferenciados bajo la supervisión del cuerpo médico, con la esperanza de reincorporarse en las próximas semanas. Mientras tanto, Russo deberá ajustar sus opciones en la mitad de la cancha frente al “Taladro”.

Tras la práctica, el entrenador valoró el rendimiento del equipo y se mostró conforme con el rendimiento general, especialmente luego del contundente 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Sin embargo, señaló que Palacios no rindió como se esperaba en ese encuentro, mientras que Velasco ingresó desde el banco, cumplió bien y anotó el tercer gol. Por eso Russo evalúa darle la titularidad a Velasco y dejar a Palacios en el banco.

De confirmarse esa decisión, la probable formación de Boca ante Banfield sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Alan Velasco (o Carlos Palacios); Edinson Cavani y Miguel Merentiel.