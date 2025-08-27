River y Unión se enfrentan por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

River y Unión de Santa Fe se enfrentarán este jueves en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, que tiene capacidad para 42.500 espectadores, y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Carlos Gariano.

River se clasificó a esta instancia luego de eliminar a Ciudad de Bolívar y a San Martín de Tucumán con unos cómodos triunfos por 2-0 y 3-0, respectivamente.

El conjunto “Millonario”, que es dirigido por Marcelo Gallardo, también atraviesa un buen momento a nivel local, ya que lidera en la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos, uno más que sus escoltas, que son Vélez y San Lorenzo.

El equipo de Núñez todavía sigue con vida en los tres frentes, ya que en la Copa Libertadores eliminó por penales a Libertad de Paraguay.

De cara a este encuentro, Gallardo pondría a sus mejores jugadores y no se guardaría nada, con el objetivo de evitar sorpresas.

Unión, por su parte, tuvo un camino mucho más sufrido hasta los octavos de final, ya que en los 32avos de final goleó 3-1 a Colegiales, mientras que en los 16avos tuvo que sufrir en los penales para eliminar a Rosario Central.

Los dirigidos por Leonardo Madelón tuvieron un muy buen comienzo en el Torneo Clausura, ya que marchan quintos en la Zona A con 9 puntos y a solo tres del líder, que es Estudiantes de La Plata.

El ganador de este cruce se enfrentará en los cuartos de final con Racing.