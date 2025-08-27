River ajusta el equipo: Enzo Pérez, Nacho Fernández, Acuña y Díaz vuelven para el choque con Unión

River confirmó la lista de los 24 jugadores convocados para el duelo frente a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina.

De cara al próximo encuentro, Marcelo Gallardo decidió introducir algunas modificaciones en el equipo, siguiendo una estrategia de rotación del plantel.

Luego de preservar a ciertos jugadores en el partido anterior, en esta ocasión regresarán a la titularidad Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Marcos Acuña, quienes reforzarán el mediocampo con su experiencia y solidez.

Otro que retorna es el chileno Paulo Díaz, que había sido preservado por un golpe en el tobillo. Su regreso fortalece la línea defensiva y le brinda mayor seguridad al equipo de cara al cruce frente al Granate.

Por su parte, el juvenil Bautista Dadín será nuevamente relegado a la Reserva y jugará frente a San Martín de San Juan, en el duelo por el Torneo Proyección. La decisión responde a la planificación del cuerpo técnico, que busca equilibrar el rendimiento de las distintas categorías del club y seguir potenciando el desarrollo del juvenil.

Por otra parte, el equipo atraviesa un momento complicado en cuanto a lesiones, que afectan la continuidad de varias piezas clave. Germán Pezzella continúa recuperándose de una rotura de ligamento, mientras que Maxi Meza fue operado por tendinitis. Agustín Ruberto permanece fuera por otra rotura de ligamento, y Gonzalo Martínez sigue alejado de las canchas debido a problemas musculares.

Estas bajas y regresos marcarán la conformación del equipo para el próximo partido, en el que el cuerpo técnico buscará equilibrar experiencia, talento y condición física para afrontar un duelo clave frente al "Tatengue".

La lista de convocados de Marcelo Gallardo para el partido frente a Unión de Santa Fe

Franco Armani, Jeremías Ledesma; Gonzalo Montiel, Milton Casco, Marcos Acuña, Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Giorgio Costantini, Matías Galarza Fonda, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre, Facundo Colidio, Miguel Borja, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

El probable 11

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Maxi Salas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. D.T: Marcelo Gallardo.