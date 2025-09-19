Real Madrid y Espanyol se enfrentan en la fecha 5 de la Liga española

Real Madrid recibe este sábado al Espanyol, en el marco de la fecha 5 de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 11.15 horas de la Argentina en el estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.

Con cuatro triunfos al hilo, el “Merengue” es líder con puntaje ideal en la Liga, y encima viene de una victoria por Champions League. El argentino Franco Mastantuono sigue sumando minutos.

Probables formaciones de Real Madrid vs Espanyol

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé, Vinícius Junior.

Espanyol: Dmitrovic; Carlos Romero, Cabrera, Calero, El Hilali; Javi Puado, Pol Lozano, Edu Expósito, Urko González, Dolan; Roberto.

Cómo ver en vivo Real Madrid vs Espanyol

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.