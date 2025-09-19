Real Madrid y Espanyol se enfrentan en la fecha 5 de la Liga española
El conjunto de Franco Mastantuono quieren mantener el puntaje ideal para mantenerse como líder. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
19/09/2025 | 15:11Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Real Madrid vs Espanyol: horario y formaciones
Real Madrid recibe este sábado al Espanyol, en el marco de la fecha 5 de la Liga española.
El encuentro se disputa desde las 11.15 horas de la Argentina en el estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.
Con cuatro triunfos al hilo, el “Merengue” es líder con puntaje ideal en la Liga, y encima viene de una victoria por Champions League. El argentino Franco Mastantuono sigue sumando minutos.
Probables formaciones de Real Madrid vs Espanyol
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé, Vinícius Junior.
Espanyol: Dmitrovic; Carlos Romero, Cabrera, Calero, El Hilali; Javi Puado, Pol Lozano, Edu Expósito, Urko González, Dolan; Roberto.
Cómo ver en vivo Real Madrid vs Espanyol
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan en el partido? Real Madrid y Espanyol se enfrentan.
¿Cuándo se juega el partido? El encuentro es este sábado a las 11.15 horas de Argentina.
¿Dónde se disputará el partido? En el estadio Santiago Bernabéu.
¿Cuál es la situación actual de Real Madrid? El equipo es líder con puntaje ideal tras cuatro victorias consecutivas.
¿Cómo se puede seguir el partido? Por la señal de cable DSports y mediante Directv Go en forma digital.
[Fuente: Noticias Argentinas]