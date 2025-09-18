Real Madrid y Espanyol animan el gran duelo de la quinta fecha de LaLiga

La quinta fecha de LaLiga se pondrá en marcha este viernes con el duelo entre Betis y Real Sociedad en el Estadio de la Cartuja, a partir de las 16:00 (hora argentina).

Será el único encuentro del día, en el que los verdiblancos buscarán ganar para treparse a la parte alta de la tabla, mientras que la Real intentará escapar de la zona baja en la que ocupa el decimoséptimo puesto con apenas dos unidades.

La acción continuará el sábado con cuatro partidos. El más atractivo será el cruce entre Real Madrid y Espanyol en el Santiago Bernabéu, duelo directo entre el líder con puntaje perfecto y uno de los escoltas, que viene de ganar tres de sus cuatro partidos.

Más tarde, Villarreal recibirá a Osasuna en busca de no perder terreno con los punteros, mientras que Alavés, séptimo y en alza, será local ante Sevilla, que necesita sumar para alejarse de la zona baja.

La jornada sabatina cerrará con Valencia – Athletic, un choque clave para el conjunto de Bilbao que quiere seguir prendido en la lucha por los primeros puestos.

El domingo se disputarán los últimos cuatro encuentros de la fecha. Rayo Vallecano y Celta de Vigo abrirán el día en un duelo entre equipos necesitados, mientras que Mallorca, que marcha penúltimo, recibirá a Atlético Madrid, que viene de su primera victoria en el torneo.

El gran cierre será cuando Barcelona se enfrente a Getafe en un choque de alta tensión: segundo contra quinto, separados por apenas un punto.

Con cuatro jornadas disputadas, Real Madrid lidera con puntaje ideal y lo siguen de cerca Barcelona y Espanyol con dos unidades menos. Athletic Club completa la zona de Champions League, con Getafe en zona de Europa League y Villarreal en la Conference League.

En la parte baja, Girona, Mallorca y Levante aún no conocen la victoria y hoy estarían perdiendo la categoría.

Fixture de la fecha 5 de LaLiga

Viernes 19 de septiembre

Betis vs. Real Sociedad | 16:00

Sábado 20 de septiembre

Girona vs. Levante UD | 09:00

Real Madrid vs. Espanyol | 11:15

Villarreal vs. Osasuna | 13:30

Alavés vs. Sevilla | 13:30

Valencia vs. Athletic Club | 16:00

Domingo 21 de septiembre

Rayo Vallecano vs. Celta de Vigo | 09:00

Mallorca vs. Atlético Madrid | 11:15

Elche CF vs. Real Oviedo | 13:30

Barcelona vs. Getafe | 16:00