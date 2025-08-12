En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Real Madrid se planta contra el Villarreal–Barcelona en Miami: “La integridad deportiva no se negocia”

El club blanco rechaza de forma tajante la decisión de LaLiga y la RFEF de llevar el partido de la jornada 17 a Estados Unidos.

12/08/2025 | 12:55Redacción Cadena 3

FOTO: Real Madrid se planta contra el Villarreal–Barcelona en Miami.

LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobaron la propuesta de que el partido Villarreal–Barcelona correspondiente a la jornada 17 se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo 20 de diciembre, una decisión que despertó un intenso debate en el fútbol español y que ya encontró su primer gran opositor: el Real Madrid.

En un comunicado oficial, la entidad presidida por Florentino Pérez manifestó su "más firme rechazo" a la medida, argumentando que vulnera el principio de reciprocidad territorial que rige en una competición a doble vuelta.

Según el club, disputar el partido fuera de España otorgaría una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes y alteraría el equilibrio competitivo, comprometiendo la legitimidad de la Liga.

La directiva madridista no se limitó a expresar su desacuerdo, sino que ya inició tres acciones formales: en primer lugar, solicitó a la FIFA que no autorice el encuentro sin el consentimiento previo y unánime de todos los clubes participantes. En segundo lugar, pidió a la UEFA que inste a la RFEF a retirar o denegar la solicitud, manteniendo el criterio vigente desde 2018 que impide jugar partidos oficiales domésticos fuera del país, salvo circunstancias excepcionales, que a juicio del Madrid no concurren en este caso. Por último, instó al Consejo Superior de Deportes (CSD) a que no conceda la autorización administrativa sin ese acuerdo unánime.

Por su parte, tanto Villarreal como Barcelona se mostraron receptivos a la idea, considerándola una oportunidad para expandir la marca de LaLiga a nuevos mercados. El presidente del club amarillo calificó la propuesta como "una gran oportunidad" tanto para la institución como para el campeonato.

El contexto actual favorece esta iniciativa: la FIFA aprobó recientemente que partidos de liga puedan disputarse fuera del territorio del país organizador, lo que abre la puerta a experiencias como esta, a la espera de la validación final de FIFA y UEFA.

La ciudad de Miami ganó protagonismo en el mapa futbolístico internacional tras la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, con una comunidad hispana que la convierte en un destino estratégico.

Sin embargo, para el Real Madrid, este atractivo comercial no justifica romper la igualdad de condiciones en la competición. "La integridad deportiva no se negocia", subrayó el club en su comunicado, dejando claro que peleará en todos los frentes para evitar que el partido se juegue fuera de España.

Lectura rápida

¿Qué partido está en disputa? El partido Villarreal–Barcelona de la jornada 17 de LaLiga.

¿Cuál es la postura del Real Madrid? Se opone firmemente a que el partido se juegue en Miami.

¿Qué acciones tomó el Real Madrid? Solicitaron a FIFA y UEFA evitar la autorización del partido en el extranjero.

¿Por qué se elige Miami? Por su potencial mercado y la llegada de Lionel Messi al Inter Miami.

¿Qué argumenta el Real Madrid? Afirman que se vulnera la igualdad competitiva y la integridad deportiva.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho