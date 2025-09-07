Raphinha denuncia racismo en Disneyland París: su hijo ignorado por un empleado
El pequeño de dos años quiso interactuar con un empleado vestido de ardilla pero fue ignorado. Raphinha y su esposa expresaron su indignación en redes sociales tras el episodio.
El delantero brasileño Raphinha, actualmente concentrado con su selección, acusó públicamente al parque de diversiones Disneyland París por un episodio de discriminación sufrido por su hijo de dos años durante una visita familiar.
Mientras se encuentra con la selección de Brasil disputando la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Raphinha expuso en redes sociales un hecho que involucra a su hijo Gael y un empleado de Disneyland París.
Según relató el atacante, el niño fue ignorado por un personaje disfrazado de ardilla que sí interactuó con otros menores, lo que el futbolista interpretó como un acto de racismo.
En los videos compartidos por el jugador del Barcelona, se observa al pequeño intentando llamar la atención del personaje, sin recibir respuesta. En cambio, el empleado abrazó y saludó efusivamente a niños de tez más clara.
“Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño”, escribió Raphinha, quien también cuestionó: “¿Por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?”
La madre del niño, Natalia Rodrigues Belloli, también se expresó en redes y denunció que el trabajador evitó deliberadamente el contacto con Gael: “Le dio las dos manos a la niña para no tener que darle la suya. Y se fue con ella lejos de él. Qué odio”.
Hasta el momento, ni el futbolista ni su entorno confirmaron si avanzarán por la vía legal. Disneyland París no emitió declaraciones oficiales sobre el episodio. La denuncia se viralizó rápidamente y generó repercusiones en medios internacionales.
Lectura rápida
¿Qué denunció Raphinha? Denunció un acto de racismo hacia su hijo en Disneyland París, donde fue ignorado por un empleado.
¿Cuándo sucedió el incidente? Durante una visita familiar reciente al parque de diversiones.
¿Dónde ocurrió el episodio? En Disneyland París, específicamente con un empleado disfrazado de ardilla.
¿Cómo reaccionaron los padres? Ambos expresaron su indignación en redes sociales y cuestionaron el trato recibido por su hijo.
¿Qué respuesta brindó Disneyland París? Hasta ahora, no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente.
[Fuente: Noticias Argentinas]