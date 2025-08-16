FOTO: Racing despidió con dolor a Alberto Martín, actor e histórico hincha de la "Academia"

Racing emitió un emotivo comunicado para despedir a Alberto Martín, reconocido actor argentino y fanático de la “Academia”, quien falleció este sábado a los 81 años tras atravesar una dura enfermedad terminal.

“Racing Club lamenta el fallecimiento de Alberto Martín, reconocido actor, hincha y socio de La Academia, relacionado a la vida del club durante muchísimos años. Abrazamos fuertemente en este momento de dolor a sus familiares, amigos y seres queridos, a quienes enviamos nuestro más sentido pésame”, expresó la institución de Avellaneda.

La noticia conmocionó al mundo artístico y deportivo, ya que Martín fue un rostro emblemático de la televisión, el cine y el teatro argentino, además de un ferviente hincha racinguista.

Martín, cuyo nombre real era Luis Alberto Di Feo, había debutado en el cine con tan solo seis años y desde entonces construyó una carrera multifacética. Su popularidad creció en los años ‘60, ‘70 y ‘80 gracias a novelas televisivas como Me llaman gorrión y Los hijos de López, además de éxitos en el teatro y en la pantalla grande.

Fanático de Racing, siempre mantuvo un fuerte lazo con el club, al que acompañó como socio durante gran parte de su vida.

Su última aparición pública fue en 2024 en el programa Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri, donde se mostró activo y cercano al público. Sin embargo, su estado de salud se deterioró en los últimos meses, tras haber sido operado en 2021 de un tumor.