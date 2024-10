Racing de Córdoba debe ganar los seis puntos y esperar para clasificar

Gabriel Rodríguez

El agónico empate ante el finalista de la zona A, San Martín de Tucumán en el Jardín de la República le devolvió algo de vida futbolística a Racing al que le quedan 6 puntos para lograr el objetivo de clasificar al reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional.

En este momento se encuentra en la décima colocación con 47 puntos (los mismos de Deportivo Maipú), a dos de Ferro que suma 49 los mismos de Agropecuario pero imponiéndose por diferencia de gol.

Claro está que ganando los dos encuentros, no le asegurará la clasificación porque no depende de sí mismo.

El máximo puntaje que podría lograr es 53, el que hoy tiene Estudiantes de Buenos Aires, por lo que el Pincha debería perder ante Gimnasia de Jujuy y Deportivo Maipú.

Asimismo, debería superar la línea de los 52 puntos que ostentan All Boys y San Miguel. El de Floresta debería caer ante Agropecuario y Atlanta; y lo mismo debería sucederle al equipo de Gustavo Coleoni que se verá contra Morón en el Interzonal y ante Quilmes.

Esas hipotéticas derrotas de los rivales deberían ser de manera literal ya que la diferencia de gol no beneficia a la Academia en caso de alcanzarlos en la puntuación.

Y más a mano tiene a Ferro que enfrentará primero a Quilmes, que clasificó este fin de semana que pasó y necesita conservar el tercer puesto para definir como local en los playoffs y luego a Talleres de Remedios de Escalada que está en posición de reválida y sólo dos unidades encima del descenso del grupo.

Agropecuario tiene cuatro goles menos de diferencia que Ferro, por eso no está entrando y tiene por delante a All Boys que necesita ganarle para asegurar su presencia y cerrará ante Tristán Suárez que se quedó afuera de todo y no pelea por clasificación o descenso.

Maipú de Mendoza, debajo de Racing por diferencia de gol, será local de Talleres de Remedios de Escalada y visitante de Estudiantes de Buenos Aires.

Racing será local de Arsenal, equipo que hoy está dos puntos encima de Talleres de Remedios de Escalada, en puesto de reválida y a cuatro del descenso. Y culminará la etapa regular en San Juan ante San Martín que hasta hace tres fechas peleó el liderazgo de la zona junto a los tucumanos y que hace rato consiguió la clasificación al reducido.

La Academia no gana hace cinco partidos, con tres empates y dos caídas, y sólo se impuso en uno de los últimos siete cotejos, aquel partido contra San Miguel del 8 de setiembre en el Miguel Sancho.

Durante la segunda rueda a Racing le costó hacer pie ante equipos que pelean por conservar la categoría. Perdió con Alvarado 3-0, Tristán Suárez 1-0 y Guillermo Brown 2-1, este cotejo en Nueva Italia ante el peor equipo de la zona.

Empató contra Talleres de Escalada 1-1 y Chacarita, también 1-1, estos dos en Córdoba.

Y venció a Guemes 2-0 y a Patronato 1-0.

Es decir, de 21 puntos posibles sacó apenas 8, es decir el 38 por ciento.

O sea, para clasificar Racing tiene que ganar los dos partidos y esperar que tanto Ferro como Agropecuario no sumen más de tres puntos e independientemente de cómo le vaya a Maipú, del que lo separan 9 goles y debe mantenerlo abajo.