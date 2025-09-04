Paraguay logró el punto que necesitaba ante Ecuador

FOTO: Paraguay y Ecuador sellaron su clasificación con el empate.

Paraguay y Ecuador empataron 0 a 0, en Asunción, y ambos se clasificaron para el Mundial 2026, en un cotejo disputado esta noche en el estadio Defensores del Chaco, en el marco de la decimoséptima fecha de las Eliminatorias.

De esta manera, el equipo paraguayo -dirigido por el argentino Gustavo Alfaro- logró el punto que necesitaba y se aseguró el boleto al Mundial, luego de 16 años, ya que su última participación había sido en Sudáfrica 2010.

Por su parte, Ecuador, al mando de otro argentino -Sebastián Beccacece- volverá a jugar la cita mundialista ya que también había estado en Qatar 2022.

A tal punto llegó la euforia de los paraguayos que el presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para este viernes, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X: "Para que todos celebremos juntos. Pasaron 16 años desde nuestra última clasificación. ¡¡Vamos albirroja¡¡".

El encuentro fue trabado, y con pocas emociones, sin que ninguno de los dos equipos arriesgara en demasía, habida cuenta que el equipo ecuatoriano ya estaba clasificado y Paraguay solo necesitaba un punto para asegurarse su clasificación.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvieron Paraguay y Ecuador? Empataron 0 a 0 en Asunción.

¿Qué lograron con este empate? Ambos equipos se clasificaron al Mundial 2026.

¿Quiénes dirigen a los equipos? Gustavo Alfaro dirige Paraguay y Sebastián Beccacece dirige Ecuador.

¿Cuánto tiempo pasó desde la última participación de Paraguay en un Mundial? 16 años, la última fue en 2010.

¿Qué decreto emitió el presidente de Paraguay? Un feriado nacional para celebrar la clasificación al Mundial.