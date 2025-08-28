En vivo

Ocho allanamientos por los incidentes entre Independiente y la U. de Chile

La causa está caratulada como “Tentativa de homicidio y robo agravado”.

28/08/2025 | 10:55Redacción Cadena 3

FOTO: Varios allanamientos por los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile.

Personal de la Comisaría primera de Avellaneda junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) realizó ocho allanamientos en el marco de la investigación por los graves incidentes entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile.

Según informó la Policía Bonaerense, "tras un intenso trabajo de investigación y análisis de cámaras, el GTO logró identificar a los presuntos responsables, lo que permitió al Juzgado de Garantías N°03 del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús disponer los allanamientos solicitados".

En los procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones y prendas directamente vinculadas con los hechos investigados, informó la fuerza, lo que constituyó un paso clave para el avance de la causa.

Los incidentes entre hinchas de Independiente y de la Universidad de Chile comenzaron cuando simpatizantes chilenos arrojaron piedras e incluso bombas de estruendo al público del «Rojo» durante el segundo tiempo del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En medio de la confusión y con la Policía cuestionada por su actuación, la barra brava de Independiente ingresó a la tribuna visitante y respondió a los ataques con mayor violencia. Milagrosamente no se registraron víctimas fatales.

La causa está caratulada como "Tentativa de homicidio y robo agravado" y continúa su curso judicial mientras se espera la identificación formal y la imputación de los aprehendidos o sindicados en la investigación.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Se realizaron ocho allanamientos tras incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile.

¿Quiénes están involucrados? Los hinchas de Independiente y los de la Universidad de Chile.

¿Cuándo ocurrió? Los incidentes se produjeron durante el segundo tiempo de un partido de la Copa Sudamericana.

¿Dónde sucedieron los incidentes? En el estadio donde jugaba Independiente, en Avellaneda.

¿Por qué se realizaron allanamientos? Para investigar los incidentes y detener a los responsables de la violencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

