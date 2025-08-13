En vivo

Resumen 3

Agustín González

Argentina

En vivo

Resumen 3

Agustín González

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Newell's le ganó a Atlético Tucumán y pasó a cuartos de final de la Copa Argentina

Ganó 3-2 en Salta y se enfrentará a Belgrano de Córdoba en la próxima instancia.

13/08/2025 | 21:49Redacción Cadena 3

FOTO: Luciano Lollo marcó el 1-0 para Newell's.

Newell´s Old Boys de Rosario le ganó 3-2 a Atlético Tucumán, en Salta, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina donde enfrentará a Belgrano de Córdoba.

En el estadio Padre Martearena de Salta, la ´Lepra´ llegaba a esta instancia tras eliminar a Defensa y Justicia mientras que el ´Decano´ venía de dar el golpe al vencer a Boca Juniors en Santiago del Estero.

Los de Cristian Fabbiani tuvieron que trabajar para llevarse esta victoria en el norte argentino ya que empezaron ganando a los 12 minutos de juego con gol de Luciano Lollo de cabeza tras un tiro de esquina izquierda del paraguayo Carlos González.

El empate de Miguel Brizuela para Atlético Tucumán a los 32 minutos de juego fue un baldazo de agua fría y, cuatro minutos después, el ´Decano´ volvió a golpear con el tanto de Mateo Coronel. Sin embargo, el equipo rosarino se repuso y a los 39 minutos lo empató con el tanto de Gonzalo Maroni.

En el segundo tiempo, a los 16 minutos, la ´Lepra´ recuperó la ventaja con el gol del paraguayo González que terminó resultando definitivo para el partido.

Así, Newell´s clasificó a cuartos de final donde enfrentará a Belgrano de Córdoba que viene de eliminar a Independiente en Rosario hace dos semanas.

Por su parte, Atlético Tucumán sigue sin poder volver a igualar la performance que tuvo en la edición de 2017 donde alcanzó la final, instancia en la que cayó ante River en Mendoza.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Newell's Old Boys de Rosario ganó 3-2 a Atlético Tucumán.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se disputó en el estadio Padre Martearena de Salta.

¿Cuándo se jugó el encuentro?
El encuentro se llevó a cabo el miércoles 13 de agosto de 2025.

¿Quién anotó el primer gol?
El primer gol fue anotado por Luciano Lollo a los 12 minutos del primer tiempo.

¿A quién se enfrentará Newell's en cuartos de final?
Newell's se enfrentará a Belgrano de Córdoba en la próxima instancia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho