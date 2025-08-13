Newell's le ganó a Atlético Tucumán y pasó a cuartos de final de la Copa Argentina
Ganó 3-2 en Salta y se enfrentará a Belgrano de Córdoba en la próxima instancia.
13/08/2025 | 21:49Redacción Cadena 3
FOTO: Luciano Lollo marcó el 1-0 para Newell's.
Newell´s Old Boys de Rosario le ganó 3-2 a Atlético Tucumán, en Salta, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina donde enfrentará a Belgrano de Córdoba.
En el estadio Padre Martearena de Salta, la ´Lepra´ llegaba a esta instancia tras eliminar a Defensa y Justicia mientras que el ´Decano´ venía de dar el golpe al vencer a Boca Juniors en Santiago del Estero.
Los de Cristian Fabbiani tuvieron que trabajar para llevarse esta victoria en el norte argentino ya que empezaron ganando a los 12 minutos de juego con gol de Luciano Lollo de cabeza tras un tiro de esquina izquierda del paraguayo Carlos González.
El empate de Miguel Brizuela para Atlético Tucumán a los 32 minutos de juego fue un baldazo de agua fría y, cuatro minutos después, el ´Decano´ volvió a golpear con el tanto de Mateo Coronel. Sin embargo, el equipo rosarino se repuso y a los 39 minutos lo empató con el tanto de Gonzalo Maroni.
En el segundo tiempo, a los 16 minutos, la ´Lepra´ recuperó la ventaja con el gol del paraguayo González que terminó resultando definitivo para el partido.
Así, Newell´s clasificó a cuartos de final donde enfrentará a Belgrano de Córdoba que viene de eliminar a Independiente en Rosario hace dos semanas.
Por su parte, Atlético Tucumán sigue sin poder volver a igualar la performance que tuvo en la edición de 2017 donde alcanzó la final, instancia en la que cayó ante River en Mendoza.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Newell's Old Boys de Rosario ganó 3-2 a Atlético Tucumán.
¿Dónde se jugó el partido?
El partido se disputó en el estadio Padre Martearena de Salta.
¿Cuándo se jugó el encuentro?
El encuentro se llevó a cabo el miércoles 13 de agosto de 2025.
¿Quién anotó el primer gol?
El primer gol fue anotado por Luciano Lollo a los 12 minutos del primer tiempo.
¿A quién se enfrentará Newell's en cuartos de final?
Newell's se enfrentará a Belgrano de Córdoba en la próxima instancia.
[Fuente: Noticias Argentinas]