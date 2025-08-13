Newell's le ganó a Atlético Tucumán y pasó a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell´s Old Boys de Rosario le ganó 3-2 a Atlético Tucumán, en Salta, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina donde enfrentará a Belgrano de Córdoba.

En el estadio Padre Martearena de Salta, la ´Lepra´ llegaba a esta instancia tras eliminar a Defensa y Justicia mientras que el ´Decano´ venía de dar el golpe al vencer a Boca Juniors en Santiago del Estero.

Los de Cristian Fabbiani tuvieron que trabajar para llevarse esta victoria en el norte argentino ya que empezaron ganando a los 12 minutos de juego con gol de Luciano Lollo de cabeza tras un tiro de esquina izquierda del paraguayo Carlos González.

El empate de Miguel Brizuela para Atlético Tucumán a los 32 minutos de juego fue un baldazo de agua fría y, cuatro minutos después, el ´Decano´ volvió a golpear con el tanto de Mateo Coronel. Sin embargo, el equipo rosarino se repuso y a los 39 minutos lo empató con el tanto de Gonzalo Maroni.

En el segundo tiempo, a los 16 minutos, la ´Lepra´ recuperó la ventaja con el gol del paraguayo González que terminó resultando definitivo para el partido.

Así, Newell´s clasificó a cuartos de final donde enfrentará a Belgrano de Córdoba que viene de eliminar a Independiente en Rosario hace dos semanas.

Por su parte, Atlético Tucumán sigue sin poder volver a igualar la performance que tuvo en la edición de 2017 donde alcanzó la final, instancia en la que cayó ante River en Mendoza.