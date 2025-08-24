Murió Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme

El abogado Daniel Bolotnicoff, histórico representante del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, murió este domingo a los 68 años.

El letrado se descompensó en la madrugada de este domingo y perdió la vida unas horas después. Padecía una complicada enfermedad.

Fue una de las personas de máxima confianza del presidente de Boca y también fue abogado de Diego Armando Maradona en la década del 90.

Quién fue Daniel Bolotnicoff

El histórico representante de Juan Román Riquelme, Daniel Bolotnicoff, fue señalado en varias ocasiones como el poder desde las sombras en Boca a partir de la llegada del exenganche a la política del club: su larga carrera en el mundo del fútbol lo vinculó con jugadores de elite, incluido Diego Armando Maradona.

Cuando Riquelme comenzó su ciclo como vicepresidente del Xeneize, fue el ex mandatario Daniel Angelici el primero en apuntar contra su agente por las críticas hacia su gestión.

El abogado fue uno de los fundadores de Back Sports S.A., junto a Juan Marcos Franchi, desde 1998, después de haber formado parte del día a día de Maradona como letrado y agente en momentos cruciales del "Diez", como durante el Mundial de 1994.

Tanto con su empresa como en soledad, representó a futbolistas como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro.