En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Los Andes

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Murió Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme

El abogado se descompensó en la madrugada de este domingo y perdió la vida unas horas después. Padecía una complicada enfermedad.

24/08/2025 | 17:10Redacción Cadena 3

FOTO: El exenganche mantenía la confianza en su histórico representante.

El abogado Daniel Bolotnicoff, histórico representante del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, murió este domingo a los 68 años.

El letrado se descompensó en la madrugada de este domingo y perdió la vida unas horas después. Padecía una complicada enfermedad.

Fue una de las personas de máxima confianza del presidente de Boca y también fue abogado de Diego Armando Maradona en la década del 90.

Quién fue Daniel Bolotnicoff

El histórico representante de Juan Román Riquelme, Daniel Bolotnicoff, fue señalado en varias ocasiones como el poder desde las sombras en Boca a partir de la llegada del exenganche a la política del club: su larga carrera en el mundo del fútbol lo vinculó con jugadores de elite, incluido Diego Armando Maradona.

Cuando Riquelme comenzó su ciclo como vicepresidente del Xeneize, fue el ex mandatario Daniel Angelici el primero en apuntar contra su agente por las críticas hacia su gestión.

El abogado fue uno de los fundadores de Back Sports S.A., junto a Juan Marcos Franchi, desde 1998, después de haber formado parte del día a día de Maradona como letrado y agente en momentos cruciales del "Diez", como durante el Mundial de 1994.

Tanto con su empresa como en soledad, representó a futbolistas como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro.

Lectura rápida

¿Quién fue Daniel Bolotnicoff? El abogado y representante ligado a Juan Román Riquelme y Diego Armando Maradona. ¿Cuándo murió? Este domingo a los 68 años. ¿Cómo falleció? Se descompensó por una enfermedad complicada. ¿Qué rol tuvo en Boca? Representante y figura de confianza en la política del club. ¿Con qué futbolistas trabajó? Incluyó a Diego Forlán y otros futbolistas de élite.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho