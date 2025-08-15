MotoGP: la clasificación del Gran Premio de Austria se corre este sábado
Se corre este fin de semana la fecha 13 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.
15/08/2025 | 21:11Redacción Cadena 3
FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la clasificación del Gran Premio de Austria
En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Austria en el Autódromo Red Bull Ring, que arrancó este viernes con las prácticas libres y sigue este sábado con la clasificación y la Sprint Race.
Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.
Horario de la clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP
El MotoGP de Austria tiene este sábado desde las 5:50 horas de la mañana de la Argentina su clasificación.
Cronograma del MotoGP:
Sábado 16 de agosto
- MotoGP | FP2: 05:10
- MotoGP | Q1: 05:50 horas
- MotoGP | Q2: 06:15 horas
- MotoGP | Sprint (14 vueltas): 10:00 horas
Domingo 17 de agosto
- MotoGP | Carrera (28 vueltas): 09:00 horas
Dónde ver en vivo el MotoGP
El Gran Premio de República Austria se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]