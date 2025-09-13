MotoGP: horario y detalles para ver la carrera del Gran Premio de San Marino

FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de San Marino

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de San Marino en el Circuito de Misano Marco Simoncelli, que arrancó este viernes con las prácticas libres y que este sábado tuvo la clasificación y la Sprint Race.

Se trata de la decimosexta fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Marco Bezzecchi, que marcha cuarto en la temporada, se quedó con la Sprint Race este sábado.

Horario de la carrera del Gran Premio de San Marino de MotoGP

El MotoGP de San Marino tiene este domingo desde las 9 horas de la madrugada de la Argentina su carrera.

Cronograma del MotoGP:

Domingo 14 de septiembre

Carrera 09:00

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de San Marino se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.