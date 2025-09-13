MotoGP: horario y detalles para ver la carrera del Gran Premio de San Marino
Se corre este fin de semana la fecha 16 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.
13/09/2025 | 20:15Redacción Cadena 3
FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de San Marino
En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de San Marino en el Circuito de Misano Marco Simoncelli, que arrancó este viernes con las prácticas libres y que este sábado tuvo la clasificación y la Sprint Race.
Se trata de la decimosexta fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.
Marco Bezzecchi, que marcha cuarto en la temporada, se quedó con la Sprint Race este sábado.
Horario de la carrera del Gran Premio de San Marino de MotoGP
El MotoGP de San Marino tiene este domingo desde las 9 horas de la madrugada de la Argentina su carrera.
Cronograma del MotoGP:
Domingo 14 de septiembre
- Carrera 09:00
Dónde ver en vivo el MotoGP
El Gran Premio de San Marino se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]