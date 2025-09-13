En vivo

Estudiantes vs. River

Argentina

Estudiantes vs. River

Rosario

Estudiantes vs. River

La Plata

Música

Conrado Vicens

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Deportes

MotoGP: horario y detalles para ver la carrera del Gran Premio de San Marino

Se corre este fin de semana la fecha 16 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.

13/09/2025 | 20:15Redacción Cadena 3

FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de San Marino

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de San Marino en el Circuito de Misano Marco Simoncelli, que arrancó este viernes con las prácticas libres y que este sábado tuvo la clasificación y la Sprint Race.

Se trata de la decimosexta fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Marco Bezzecchi, que marcha cuarto en la temporada, se quedó con la Sprint Race este sábado.

Horario de la carrera del Gran Premio de San Marino de MotoGP

El MotoGP de San Marino tiene este domingo desde las 9 horas de la madrugada de la Argentina su carrera.

Cronograma del MotoGP:

Domingo 14 de septiembre

  • Carrera 09:00

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de San Marino se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo se corre la carrera del MotoGP de San Marino? Este domingo 14 de septiembre desde las 9 horas en Argentina.

¿Quién es el actual campeón defensor? El actual campeón defensor es Jorge Martin.

¿Quién ganó la Sprint Race del sábado? Marco Bezzecchi fue el ganador de la Sprint Race.

¿Dónde se puede ver la carrera en vivo? Se podrá ver por ESPN y Disney+, además de plataformas digitales como Flow.

¿Quién es el puntero en el campeonato? Marc Márquez es el puntero absoluto del campeonato.

[Fuente: Noticias Argentinas]

