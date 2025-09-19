Milton Giménez sería titular ante la baja de Cavani en Boca

Milton Giménez se perfila como reemplazante del uruguayo Edinson Cavani en Boca ante Central Córdoba debido a la baja por lesión que obligó al entrenador Miguel Ángel Russo a modificar la delantera.

El ex atacante de Banfield acompañará al uruguayo Miguel Merentiel en la delantera, mientras que Agustín Marchesín volverá al arco tras recuperarse de un desgarro que lo marginó algunas semanas.

El parte médico de Boca informó que Cavani sufrió una distensión en el psoas derecho que lo marginará del partido del domingo en La Bombonera.

El capitán no participó del ensayo de fútbol del jueves y su lugar en el ataque fue ocupado por Giménez, de 29 años, quien se perfila como titular en el esquema de doble nueve que Russo mantiene como base del equipo.

La decisión busca sostener el sistema sin alterar demasiado el funcionamiento que le permitió al Xeneize sumar tres victorias y un empate en los últimos compromisos del Torneo Clausura.

En paralelo, el cuerpo técnico también confirmó el regreso de Marchesín, que dejó atrás una lesión en el gemelo que lo tuvo afuera las últimas tres semanas, para reemplazar a Leandro Brey y recuperar la titularidad en un puesto donde el entrenador había apostado por la rotación forzada.

Con su vuelta, Boca recupera experiencia bajo los tres palos de cara a un tramo decisivo del campeonato.

El resto de la formación mantendrá la base que viene de empatar en Arroyito frente a Rosario Central, ya que a pesar de que se evaluó la salida de Carlos Palacios, de nivel irregular en los últimos partidos, el chileno integró el equipo en la práctica formal y todo indica que seguirá desde el arranque.

Así, la línea de volantes volverá a contar con Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes, quienes acompañarán a Palacios en la zona media.

La probable formación de Boca frente a Central Córdoba será con Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes y Palacios; Merentiel y Giménez.