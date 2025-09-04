Martín Palermo inicia su primera aventura en Brasil: nuevo técnico de Fortaleza

Martín Palermo fue oficializado este miércoles como el nuevo director técnico de Fortaleza, en lo que será su primera experiencia en el fútbol brasileño. El vínculo se extenderá hasta diciembre de 2025, con posibilidad de renovación al término de la temporada siguiente.

Su debut ya tiene fecha: será el 13 de septiembre en el Arena Castelão, frente a Vitória, por la jornada 23 del Brasileirao.

El histórico goleador de Boca llegará acompañado de un cuerpo técnico íntegramente argentino. Lo integran Diego Cagna y Cristian Damián Leyes como asistentes, los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera, y el analista Renato Cornejo.

La presentación oficial se llevará a cabo en el Centro de Excelencia Alcides Santos en los próximos días.

Desde la dirigencia de Fortaleza remarcaron la importancia de contar con un nombre de peso para afrontar el desafío de la permanencia: “Buscábamos un entrenador que impactara en el vestuario, un profesional respetado y con una trayectoria en constante crecimiento. Palermo comprendió la situación actual de Fortaleza, el desafío que enfrentamos y la necesidad de un equipo que luche cada balón, defienda bien, gane partidos y sume puntos”, expresó Marcelo Paz, director ejecutivo del club, en el comunicado oficial.

El arribo del “Titán” se produce tras la salida de Renato Paiva, que apenas dirigió diez encuentros, con saldo negativo: eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez y un flojo rendimiento en el torneo local.

Palermo asumirá la conducción de un plantel que hoy ocupa la anteúltima posición de la tabla con 15 puntos, solo por encima de Sport Recife (10). El choque ante Vitória, que pelea directamente por la permanencia con 22 unidades, será clave en la lucha por la salvación.

Con pasos como entrenador por Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense en la Argentina, además de experiencias en Unión Española y Curicó Unido (Chile), Pachuca (México) y Olimpia (Paraguay), donde consiguió su único título hasta el momento, Palermo enfrenta ahora uno de los mayores retos de su carrera.