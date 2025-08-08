FOTO: Mariano Closs trató de hipócrita a la dirigencia de Racing luego de fichar a Marcos Rojo.

La polémica por el pase de Marcos Rojo a Racing sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Mariano Closs en su programa “Closs Sport” en radio en Splendid AM 990 donde asegura que la “Academia” actúa de forma hipócrita.

El periodista apuntó directamente contra la dirigencia del equipo de Avellaneda, a la que acusó de actuar con la misma metodología que criticaron semanas atrás en el caso de Maximiliano Salas, cuando el delantero dejó al conjunto de Gustavo Costas para sumarse a River.

En aquel momento, Sebastián Saja, director deportivo de la “Academia”, había cuestionado al “Millonario” por hablar primero con el jugador antes que con el club dueño de su pase.

Closs recordó que, tras esa queja pública, Racing repitió un procedimiento similar para quedarse con Rojo. Según relató, Diego Milito, presidente del club, consultó a Costas sobre el interés en el defensor y, con su visto bueno, lo llamó directamente para ofrecerle sumarse al plantel.

La particularidad fue que, según trascendió, Milito le sugirió al defensor rescindir su contrato con Boca para evitar una negociación directa entre clubes. Para el conductor, esta maniobra deja expuesta la contradicción entre el discurso y las acciones.

“Milito y Saja dicen ser inmaculados, pero con Rojo hicieron lo mismo que hizo River con Salas. No sanateen para quedar bien con los hinchas, que se termine la hipocresía”, disparó Closs al aire.

En ese sentido, defendió que se consulte primero al jugador sobre su interés en cambiar de equipo, antes de iniciar gestiones formales: “Está perfecto que el técnico llame al jugador y le pregunte si quiere ir a jugar a su equipo. Los jugadores son los que dirán ‘puedo ir, quiero ir o me quedo acá’.

El periodista también amplió su postura señalando que tanto en el caso de Rojo como en el de Salas, el mecanismo fue el mismo y que las críticas deberían cesar: “Está muy bien si Milito o Costas llamaron a Rojo, como está muy bien que Gallardo haya llamado a Maxi Salas”, concluyó.