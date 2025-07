Luis Díaz desata críticas por no asistir al funeral de Diogo Jota en Portugal

Luis Díaz, estrella colombiana del Liverpool, se enfrentó a una ola de críticas por no haber asistido al funeral de su compañero Diogo Jota, quien perdió la vida junto a su hermano André Silva en un trágico accidente de tránsito en España. Mientras muchos de sus compañeros de equipo se trasladaron a Portugal para rendir homenaje al delantero portugués, Díaz fue captado sonriendo en un evento de influencers en Barranquilla.

Las imágenes que generaron la controversia fueron publicadas por el influencer JH de la Cruz, donde ambos aparecían posando con gestos festivos, lo que rápidamente provocó indignación entre los aficionados del Liverpool y el ámbito futbolístico en general. Muchos cuestionaron la decisión del colombiano de permanecer en su país y no asistir a la ceremonia, llegando incluso a pedir su salida del club.

El contraste entre sus declaraciones públicas y su presencia en el evento se convirtió en el eje de rechazo. Días antes, Díaz había expresado su tristeza por el fallecimiento de Jota a través de redes sociales con emotivas palabras. "No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André", fueron sus sentidas palabras.

En una entrevista con Win Sports, el futbolista también había manifestado su conmoción. "Duele muchísimo, cuando despierto y miro la noticia, se me salieron las lágrimas; un dolor muy muy grande. Fue un compañero fundamental en mi llegada al Liverpool, me acogió su familia, me acogió él; se hizo una gran amistad. Teníamos una gran rivalidad sana y era importante". Estas declaraciones contrastaron fuertemente con su actitud en Barranquilla.

Los hinchas no pudieron evitar recordar el gesto de Jota en 2023, cuando el jugador portugués mostró su apoyo a Díaz durante el difícil momento del secuestro de su padre, levantando su camiseta número 7 como símbolo de solidaridad. Mane Díaz, padre del futbolista, también se sumó a las críticas y publicó un mensaje en redes sociales reconociendo el respaldo de Jota y lamentando la pérdida de un amigo cercano para su hijo.