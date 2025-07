Los Pumitas lograron una increíble remontada y vencieron a España en el Mundial Sub-20

La selección de Rugby Sub-20, conocida como Los Pumitas, protagonizó el viernes una remontada impresionante en el Mundial que se lleva a cabo en Italia, al derrotar a España por 33-30 en la segunda jornada del Grupo B.

Este resultado les permitió sumar dos victorias en el certamen, tras vencer a Gales, y ahora comparten la punta de su zona con Francia, el último subcampeón. El próximo desafío será el miércoles 9 de julio, un partido clave que determinará cuál de los equipos avanza directamente a las semifinales.

El equipo argentino comenzó con algunas imprecisiones y fue superado durante la primera mitad, donde España dominó el partido con claridad, retirándose al descanso con un contundente 30-7 a su favor. Argentina solo logró sumar un try penal en esa etapa inicial.

Nicolás Fernández Miranda, el entrenador, implementó cambios importantes que revolucionaron el juego de Los Pumitas. En el segundo tiempo, España no consiguió marcar más puntos, mientras que Argentina logró apoyar cuatro tries —dos de Jerónimo Otano, uno de Pedro Coll y otro de Gael Galván— además de tres conversiones a cargo de Pascal Senillosa. Durante esta fase, el dominio argentino fue absoluto, repitiendo una efectiva estrategia que combinó line, maul y try.

Este triunfo refuerza el carácter del equipo argentino, que ya había mostrado fortaleza emocional en su victoria inicial contra Gales por 34-27.

Enfrentarse a España supuso un reto mayor, especialmente por la desventaja y la situación anímica al finalizar el primer tiempo. No obstante, Los Pumitas mantuvieron su curso y lograron revertir un partido que parecía perdido.

Con esta victoria, Argentina se sitúa con 10 puntos, igualando a Francia, que ese mismo viernes había superado a Gales por 35-21. El enfrentamiento del próximo miércoles, previsto para las 15:30 en Italia, será decisivo por un lugar directo en semifinales.