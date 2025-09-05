En vivo

Los Pumas visitan a Australia, en busca de un nuevo triunfo en el Rugby Championship

Los dirigidos por Felipe Contepomi vienen de conseguir una histórica victoria ante Nueva Zelanda.

05/09/2025 | 10:54Redacción Cadena 3

FOTO: Los Pumas vienen de conseguir un histórico triunfo ante los All Blacks.

Los Pumas visitarán este sábado a Australia, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, torneo que atraviesa su última edición.

El encuentro está programado para las 1:30 de la madrugada y se llevará a cabo en el Queensland Country Bank Stadium, que tiene capacidad para poco más de 25 mil espectadores. El cruce se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Los Pumas, que son dirigidos por una leyenda del rugby argentino como lo es Felipe Contepomi, llegan a este encuentro luego de conseguir una histórica victoria ante Nueva Zelanda, que representó la primera ante los All Blacks en suelo albiceleste.

Previamente, en la primera fecha, habían sido derrotados por 41-24, en un encuentro donde sufrieron mucho los errores cometidos en el primer tiempo.

Por su parte, los Wallabies, como se conoce a la selección australiana, sorprendieron en la primera fecha al derrotar 38-22 a Sudáfrica, actual bicampeona del mundo, aunque los africanos luego se tomaron revancha para imponerse por 30-22.

Los Pumas atraviesan un gran momento en este torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, ya que en la edición anterior redondearon una muy buena actuación al terminar terceros con tres triunfos e igual cantidad de derrotas, aunque tuvieron chances de coronarse campeones hasta la última fecha.

En dicha edición, incluso, consiguieron una inolvidable victoria por 67-27 ante Australia, en la cuarta fecha.

En este Rugby Championship 2025, Los Pumas marchan cuartos con cuatro puntos, aunque en caso de ganar escalarán al menos hasta la segunda posición.

Australia, por su parte, atraviesa uno de los peores momentos de su historia, ya que en el último Mundial de Rugby quedó eliminada en fase de grupos, mientras que en el Rugby Championship 2024 finalizó última cosechando solo un triunfo.

Es por esto que los Wallabies, que supieron ser una de las grandes potencias del rugby durante varias décadas, quieren aprovechar este Rugby Championship para recuperar el terreno que perdió en los últimos años.

Lectura rápida

¿Qué partido disputarán?
Los Pumas contra Australia en la tercera fecha del Rugby Championship.

¿Cuándo se juega?
Este sábado a la 1:30 de la madrugada.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Queensland Country Bank Stadium, Australia.

¿Cómo llega Argentina al partido?
Después de una histórica victoria ante Nueva Zelanda.

¿Qué posición ocupa Australia en el torneo?
Actualmente, atraviesa uno de los peores momentos de su historia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

